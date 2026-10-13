유기훈 서울시의원, 한글날 연휴에도 ‘열공’··· AI 활용한 행정사무감사 준비 나서

‘AI 의정 활용 실전 연구회’, 지난 9월 교육에 이어 행정사무감사 실전교육 개최

상임위원회 일정 고려해 연휴 중 교육 진행… 이상훈 더불어민주당 원내대표 등 의원 10명 참여

AI 활용한 감사자료 분석·요구자료 작성·질의 시나리오 구성 등 실무역량 강화

“AI 활용해 행정사무감사의 전문성과 실효성 높여 나갈 것”

이미지 확대 ‘AI 의정 활용 실전 연구회’ 소속 의원들이 지난 11일 ‘의정 AI 실전 활용 방안 교육’ 이후 가진 오전 기념촬영. 서울시의회 제공

이미지 확대 ‘AI 의정 활용 실전 연구회’ 소속 의원들이 지난 11일 ‘의정 AI 실전 활용 방안 교육’ 이후 가진 오후 기념촬영. 서울시의회 제공

세줄 요약 한글날 연휴, 서울시의회 AI 실무교육 개최

행정사무감사 자료 분석·질의 작성 집중 훈련

NotebookLM·ChatGPT로 쟁점 도출 실습

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서울시의회 유기훈 의원(도봉구 제3선거구)이 대표의원으로 이끄는 의원연구단체인 ‘AI 의정 활용 실전 연구회’는 지난 11일 서울시의원회관에서 ‘AI를 활용한 행정사무감사 실무기법 교육’을 개최했다고 밝혔다.이번 교육은 지난달 27일에 열린 ‘의정 AI 실전 활용 방안 교육’에 이어 진행된 후속 프로그램으로, 다가오는 2026년도 행정사무감사를 대비하여 인공지능 기술을 접목한 자료 분석과 효율적인 질의 준비 등 의원들의 실질적인 감사 수행 능력을 한층 끌어올리기 위해 마련됐다.이날 교육에는 연구회 대표의원인 유기훈 의원을 비롯해 이용구·박상근·목소영·이동화·김호진·김명희·이영숙·김미주 의원과 이상훈 서울시의회 더불어민주당 원내대표 등 총 10명의 의원이 참여했다.또한 이번 교육은 상임위원회별 의정활동 일정으로 의원들이 한자리에 모이기 어려운 점을 고려해 한글날 연휴 기간에 마련됐으며, 의원들의 일정에 맞춰 오전과 오후로 나눠 진행됐다.참석 의원들은 연휴에도 의회에 나와 행정사무감사 준비를 위한 AI 실무교육에 참여하며 의정역량 강화에 대한 높은 관심을 보였다. 교육은 ▲행정사무감사와 AI 활용의 기본 이해 ▲과거 행정사무감사 자료 분석 ▲집행부 요구자료 목록 작성 ▲제출자료 심층 분석 ▲행정사무감사 질의 시나리오 작성 등 실제 감사 준비 과정에 적용할 수 있는 내용으로 구성됐다.특히 이번 교육에서는 노트북엘엠(NotebookLM)과 챗지피티(ChatGPT) 등의 생성형 인공지능을 적극 활용해 방대한 규모의 행정사무감사 자료를 심층적으로 분석하고, 역대 감사 지적사항과 세부 예산 집행내역을 상호 대조해 핵심 쟁점을 정교하게 도출하는 과정을 집중적으로 다뤘다. 이와 함께 집행부에 공식 요구할 자료 목록을 체계적으로 구상하고, 제출된 자료 속에서 미비점이나 반복되는 문제 징후를 신속하게 포착해 실제 감사 현장의 날카로운 질의로 직결시키는 실습을 거듭하며 생성형 기술 기반 행정사무감사의 전반적인 효율성과 전문성을 한층 끌어올리는 방안을 면밀히 검토했다.유 의원은 “상임위원회 활동 등 바쁜 의정일정에도 불구하고 한글날 연휴에 시간을 내 함께 공부해 주신 의원님들께 감사드린다”며 “지난 교육이 AI를 의정활동에 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보는 자리였다면, 이번 교육은 실제 행정사무감사에 적용할 수 있는 실무기법을 익히는 데 중점을 뒀다”고 말했다.이어 “행정사무감사는 방대한 자료 속에서 문제점을 찾아내고 시민의 입장에서 집행부를 감시·견제하는 중요한 의정활동”이라며 “AI를 활용하면 자료 분석에 소요되는 시간을 줄이고, 보다 깊이 있는 정책 검토와 핵심을 짚는 질의를 준비하는 데 도움이 될 것”이라고 강조했다.마지막으로 유기훈 의원은 “AI가 의원의 판단을 대신하는 것이 아니라, 의원들이 더 정확하고 깊이 있게 의정활동을 할 수 있도록 지원하는 도구가 되어야 한다”라며 “앞으로도 연구회 활동을 통해 AI 활용 역량을 지속적으로 높이고, 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 의정활동 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터