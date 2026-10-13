안계명 경기도의원, 지하역사 미세먼지 흡입매트 설치 현황 점검 및 미세먼지 개선책 주문

역사별 초미세먼지 농도 격차 원인 분석 및 우수 관리사례 확산 강조

미세먼지 저감시설 효과성 검증과 국비 지원사업 적극 활용 당부

이미지 확대 ▲ 지난 12일 경기도 관계부서로부터 ‘지하역사 미세먼지 흡입매트 설치사업’ 추진현황을 보고받은 안계명 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 지하역사 흡입매트 설치 현황 점검 및 확대 주문

공조·환기·선로청소 연계한 종합 관리 강조

역사별 공기질 격차 원인 분석과 확산 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 소속 안계명 의원(더불어민주당, 평택5)은 지난 12일 경기도 담당 부서로부터 ‘지하역사 미세먼지 흡입매트 설치사업’과 관련한 진행 상황을 보고받은 자리에서, 지하철 역사 내 공기질을 효과적으로 끌어올리기 위한 다각적이고 체계적인 관리 체계를 갖출 것을 촉구했다.흔히 ‘지하역사 미세먼지 흡입매트’라 불리는 이 장치는 승객의 왕래가 잦은 지하철역 출입구 바닥에 매립되어, 보행자의 신발 밑창에 달라붙어 있는 미세먼지와 외부 유해 오염물질을 강한 흡입력으로 즉시 제거함으로써 실내 먼지가 공기 중으로 다시 날리는 현상을 미연에 차단해 준다.실제로 경기도가 작년에 김포골드라인의 운양역과 고촌역에 해당 흡입매트를 시범적으로 도입해 운영한 결과, 매트 설치 이전과 비교해 초미세먼지(PM2.5) 수치가 운양역은 27.1%, 고촌역은 14.6%까지 대폭 낮아지는 등 실내 공기 질을 정화하는 데 실질적인 성과가 있는 것으로 검증된 바 있다.안 의원은 “지하역사 공기질 개선을 위해서는 흡입매트 등 개별 저감시설의 단독 효과에 그치지 않고 공조·환기설비 가동 및 주기적인 선로 청소 등 기존 관리체계와의 연계성을 종합적으로 검토해야 한다”며 “역사별 환경과 이용 특성을 고려한 효율적인 종합 공기질 관리방안이 수립되어야 한다”고 강조했다.이어 “도내 지하역사 간 초미세먼지 농도에 상당한 격차가 나타나고 있는 만큼, 역사 깊이나 환기 구조 등 원인을 면밀히 분석할 필요가 있다”면서 “공기질 관리가 우수한 역사의 시설 운영 및 관리방식을 면밀히 조사하여 다른 역사에도 적용할 수 있는 방안을 마련해 달라”고 주문했다.끝으로 안계명 의원은 “지하역사 공기질 관리는 도민의 건강권 확보와 직결되는 중요한 과제”라며 “국비 사업을 적극 연계하는 한편, 역사별 맞춤형 관리대책을 추진하여 도민들이 체감할 수 있는 쾌적한 철도 환경을 조성해 달라”고 당부했다.류정임 리포터