김현우 서울시의원, 제12대 서울시의회 교육연수위원으로 위촉

2028년 10월까지 2년간 활동… 의원 교육연수 정책·계획 심의·자문

“의정활동 현장에 실질적인 도움이 되는 교육연수 체계 마련에 힘쓸 것”

이미지 확대 제12대 서울시의회 교육연수위원회 위촉식에서 임만균 의장(왼쪽)과 김현우 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 김현우 서울시의원, 교육연수위원 위촉

의원 교육 수요 반영한 기본계획 심의

현장 맞춤형 연수 운영 방향 점검

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서울시의회 교육위원회 김현우 의원(더불어민주당, 성동2)이 제12대 서울시의회 교육연수위원회 위원으로 위촉돼 본격적인 활동에 나선다.서울시의회는 지난 10월 2일 의장접견실에서 제12대 교육연수위원회 위촉식과 첫 회의를 개최했다. 위원회는 시의원 2명, 민간위원 7명, 의회사무처 간부 1명 등 총 10명으로 구성됐으며, 임기는 2026년 10월 2일부터 2028년 10월 1일까지 2년이다.교육연수위원회는 ‘서울시의회 교육연수에 관한 조례’에 의거하여 교육연수의 기본계획 및 시행계획을 비롯해 사업의 적정성과 추진 실적, 교육 프로그램 개발 등 핵심 안건들을 심층적으로 심의하고 자문하는 임무를 수행한다. 아울러 시의원들의 다양한 교육 수요를 면밀히 반영해 효과적인 연수 방향과 세부 운영 방안을 수립하는 데에도 중추적인 역할을 담당하고 있다.제12대 위원회는 다가오는 11월에 진행될 교육 수요조사 결과를 토대로 2027년부터 2030년까지 이어질 의원 교육연수 기본계획의 수립 방향성을 심도 있게 논의할 예정이다. 이어 내년 1월에는 향후 4년 동안 추진할 교육연수의 구체적인 목표와 핵심 과제, 그리고 연도별 추진 일정을 모두 담아낸 종합 기본계획을 최종 의결할 방침이다. 이와 함께 의원 개인별 맞춤형 교육을 비롯하여 상임위원회 및 교섭단체별 직무교육, 자체 교육과 위탁교육 등 전반적인 운영 방향 또한 지속적으로 점검해 나갈 계획이다.김 의원은 “교육연수는 단순히 교육과정을 이수하는 데 그치지 않고 의원들이 실제 의정활동에 필요한 전문성과 역량을 높이는 데 도움이 돼야 한다”며 “의원들의 교육 수요가 기본계획과 실제 교육과정에 충실히 반영될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.이어 “조례 입법과 예산 심사, 행정사무감사 등 의정활동에 필요한 역량은 계속 높아지고 있다”며 “현장의 수요에 맞는 교육 프로그램을 발굴하고 자체 교육과 위탁교육이 내실 있게 운영될 수 있도록 교육연수위원으로서 맡은 역할을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터