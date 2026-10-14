김영희 경기도의원 “교사 역량 강화, 자료 제작보다 현장 맞춤형 지원에 집중해야”

경기도교육청 초등교육과 정담회… 장학자료 제작 및 정책지원단 운영 실효성 점검

지역별 교사 연구모임 활성화·전문적 학습공동체 지원 확대 등 개선방안 제안

이미지 확대 ▲ 지난 13일 의원실에서 경기도교육청 초등교육과 장학관 및 장학사와 정담회를 갖은 김영희 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 정책지원단 장학자료 제작 실효성 점검

지역별 교육환경 고려한 맞춤형 지원 강조

교과연구회·학습공동체 활성화 제안

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경기도의회 교육기획위원회 김영희 부위원장(더불어민주당, 오산1)은 지난 13일 의원실에서 경기도교육청 초등교육과 장학관 및 장학사와 정담회를 갖고, 초등 교육과정·수업·평가 정책지원단 운영 현황을 점검하고 교사 역량 강화를 위한 현장 중심의 지원방안을 논의했다.이날 김 부위원장은 각 출판사에서 교과서별 교사용 지도서를 충실히 제공하고 있음에도 불구하고, 경기도교육청이 정책지원단을 동원해 별도의 장학자료를 직접 제작하고 보급하는 사업이 지닌 진정한 필요성과 그 실효성이 얼마나 되는지를 꼼꼼하게 따져 물었다.김 부위원장은 “교과서마다 교사용 지도서가 충분히 마련돼 있고, 학교와 지역마다 교육환경도 다른데 경기도 전체에 동일한 자료를 제작해 보급하는 방식이 얼마나 효과적인지 살펴볼 필요가 있다”는 취지로 문제를 제기했다.특히 정책지원단이 제작한 자료의 실제 학교 활용도와 수업 개선 효과를 확인할 수 있는 객관적인 성과분석이 필요하다고 지적하며, 자료 제작 자체가 목적이 되기보다 교사들의 수업 전문성을 높이고 학생들에게 실질적인 도움이 되는 방향으로 운영돼야 한다고 강조했다. 이어 김 부위원장은 도심에서 떨어진 지역의 학교들이 겪는 어려움을 언급하며, 신규 교사 비중이 높거나 교사 간 연구·교류 여건이 부족한 지역일수록 맞춤형 지원이 절실하다고 설명했다.김 부위원장은 “학교마다 지역적 특성과 학생들의 교육환경이 다른 만큼, 교사들이 지역 안에서 함께 연구하고 수업 경험을 공유할 수 있는 여건을 만들어 줘야 한다”며, 일률적인 자료 보급보다는 지역 단위 교과연구회와 전문적 학습공동체를 활성화하는 방향으로 지원방식을 개선할 것을 제안했다.또한 교사들이 퇴근길에 멀리 이동하는 부담 없이 연구 활동에 전념할 수 있도록 권역별 연구모임의 운영비와 활동 여건을 뒷받침하고, 대학교수 등 각 분야 전문가와 연계한 재교육 기회를 넓히는 대안도 함께 제시했다. 아울러 과학 등 실험과 실습이 중심이 되는 교과의 가치를 역설하며, 교사들이 급변하는 교육 내용과 교수법을 끊임없이 체화해 현장 수업에 곧바로 적용할 수 있도록 역량 강화 지원을 더욱 견실하게 다져야 한다고 주문했다.이에 대해 경기도교육청 초등교육과 관계자는 교과연구회와 전문적 학습공동체의 현장 활동이 예전보다 다소 주춤해졌다는 점에 깊이 공감하며, 앞으로는 교사들이 소속 학교와 지역 사회를 기반으로 자발적인 연구와 학습을 이어갈 수 있는 환경을 만드는 데 행정적 역량을 더욱 집중하겠다는 의지를 내비쳤다. 또한 장학자료 역시 일선 학교 현장에서 실질적으로 요구하는 알짜배기 내용 위주로 꾸리고, 지역 단위의 교사 연구 활동에 활기를 불어넣기 위해 유관 부서들과의 유기적인 협력 방안도 적극 모색하겠다고 덧붙였다.끝으로 김영희 부위원장은 “지역의 교사들이 함께 연구하고 그 지역의 특성이 반영된 자료 제작 및 역량강화 교육 지원이 이루어져야 한다”는 점을 거듭 강조하며, 지역별 교육여건의 차이가 학생들의 교육기회 격차로 이어지지 않도록 현장 수요에 기반한 교사 지원정책을 마련해 줄 것을 당부했다.류정임 리포터