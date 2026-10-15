수원특례시, 2028년까지 법인택시 70대 감축…보상금 1대당 5,000만원

세줄 요약 택시 공급 과잉 해소 위한 자율감차 추진

2027년 30대, 2028년 40대 등 총 70대 감차

대당 보상금 5,000만원, 절차 거쳐 확정

이미지 확대 14일 수원시 택시감차위원회 회의 참석자들이 기념 촬영을 있다. 수원시 제공

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수원특례시(시장 이재준)가 택시 공급 과잉 문제를 해소하고 지속 가능한 택시 산업 기반 마련을 위해 2027년부터 택시 자율감차사업을 본격적으로 추진한다.수원시는 14일 ‘2026년 제1회 수원시 택시감차위원회’ 회의를 열고 2027년 감차 대상을 법인택시 30대로 의결했다. 감차 보상금은 한 대당 5,000만원이다.제5차 택시 총량 고시에 따른 수원시 적정 택시 총량은 4,370대이고, 현재 면허 대수는 4,700대로 330대가 공급 과잉 상황이다.수원시는 적정 총량을 유지하기 위해 2027년 30대, 2028년 40대 등 총 70대를 우선 감차할 계획이다.이날 의결된 사항은 경기도 감차위원회 심의·의결, 국토교통부 승인·고시 절차를 거쳐 확정된다.안승순 기자