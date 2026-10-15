고광민 서울시의회 도시계획균형위원장, 서울디자인위크 개막식 및 서울디자인어워드 참석

“디자인, 도시 문제의 창의적 해법”

고 의원, 디자인위크 참여 디자이너 격려 및 어워드 수상자 축하

“도시계획·디자인 유기적 연결… 창의적 아이디어의 현실화 살필 것”

이미지 확대 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울디자인위크’ 개막식에서 축사하는 고광민 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울디자인위크’ 개막식에서 참석자들과 기념촬영하는 고광민 위원장(왼쪽에서 네 번째). 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울디자인위크’ 개막식에서 축사하는 고광민 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 14일 ‘서울디자인어워드 2026’에 참석해 축사하는 고광민 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울디자인위크’ 개막식에서 고광민 위원장을 비롯한 침석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 14일 ‘서울디자인어워드 2026’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 DDP서 서울디자인위크 개막식과 어워드 참석

디자인의 도시 경쟁력·시민 삶 가치 강조

의회 차원의 정책·예산 지원 의지 표명

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서울시의회 도시계획균형위원회 고광민 위원장(국민의힘, 서초3)은 지난 14일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 서울디자인위크’ 개막식과 ‘서울디자인어워드 2026’에 참석해 축사를 전하고, 디자인페어 전시장 등을 둘러보며 참여 디자이너와 관계자들을 격려했다.‘2026 서울디자인위크’는 이달 14일부터 오는 25일까지 12일간 동대문디자인플라자(DDP)를 비롯한 서울 전역에서 ‘The Design Recipe’를 메인 테마로 개최되며, 디자이너를 비롯해 대학, 기업, 일반 시민까지 폭넓게 동참하는 가운데 전시와 컨퍼런스, 마켓 등 다채롭고 풍성한 종합 프로그램들이 펼쳐진다.‘서울디자인어워드 2026’은 인간과 사회, 자연환경 간의 조화로운 공존 가치를 바탕으로 지속 가능한 일상을 구현하는 디자인 프로젝트를 발굴하는 글로벌 시상식으로, 전 세계 각국의 유능한 디자이너들과 기업 등을 대상으로 부문별 수상작 선정이 이뤄졌다.이날 개막 행사에는 고 위원장을 필두로 오세훈 서울시장, 서울시의회 최종부 의원, 삼성전자 마우로 포르치니 CDO, DAAiily platforms AG 마틴 젤거 대표, ADI 디자인 뮤지엄 안드레아 칸첼라토 관장, 조지아공과대학교 산업디자인대학원 권은숙 원장, 무신사 조남성 대표이사, 그리고 각국의 서울디자인어워드 수상자와 수상국 주한 대사관 관계자 등 각계각층의 주요 내외빈과 수많은 시민들이 자리를 함께해 행사의 의미를 더했다.축사에서 고 위원장은 “디자인은 도시의 풍경을 아름답게 만드는 것을 넘어 시민의 일상을 더욱 편리하고 풍요롭게 하고, 도시가 가진 잠재력을 새로운 가치로 바꾸는 힘이 있다”라며, “서울이 세계적인 도시로 도약하기 위해서 디자인은 서울의 매력과 경쟁력을 높이는 중요한 동력”이라고 강조했다.이어 “디자인의 새로운 흐름과 아이디어를 공유하는 ‘서울디자인위크’와 사람·사회·환경을 생각해 창의적 문제 해결을 도모하는 ‘서울디자인어워드’가 서울의 디자인 역량을 한 단계 높이고, 세계가 주목하는 매력적인 도시로 만들어 가는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.끝으로 고 위원장은 “서울시의회 도시계획균형위원회도 도시계획과 디자인 정책이 유기적으로 연결되고, 창의적인 아이디어가 실제 도시의 변화로 이어질 수 있도록 세심하게 살피고 예산 지원에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터