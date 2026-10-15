김성남·윤충식 경기도의원, 포천 교육혁신 기반 마련 위한 정담회 개최

세줄 요약 포천 교육혁신선도지역 지정 추진 점검

학교복합시설 운영과 재정 지원 논의

평생학습 확대와 중장년 지원 방안 검토

이미지 확대 ▲경기도의회 김성남 의원과 윤충식 의원이 14일 경기도의회 포천상담소에서 포천시 교육정책과 관계자들과 지역 교육 현안 논의를 위한 정담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김성남(국민의힘, 포천2) 농정해양위원회 부위원장과 윤충식(국민의힘, 포천1) 안전행정위원회 부위원장이 포천지역의 교육 환경 개선과 맞춤형 교육 발전 방안을 모색하기 위해 머리를 맞댔다.김성남·윤충식 의원은 지난 14일 경기도의회 포천상담소에서 포천시 교육정책과 관계자들과 정담회를 열고 지역 내 주요 교육 현안을 심도 있게 논의했다. 이번 자리는 포천시 교육정책과가 추진하고 있는 핵심 사업들의 진행 현황을 공유하고, 지역 여건과 주민들의 수요를 반영한 향후 사업 방향 및 재정적 뒷받침 방안을 중점적으로 점검하기 위해 마련됐다.이날 참석자들은 인구 감소 문제에 대응하고 지역 교육의 경쟁력을 끌어올리기 위한 ‘포천시 교육혁신선도지역’ 지정 추진 상황을 집중적으로 살폈다. 교육혁신선도지역으로 지정되면 지역 특화 교육프로그램 운영과 학교 혁신 모델 구축이 가능해져 공교육 만족도 제고와 전반적인 교육 여건 개선에 기여할 수 있는 만큼, 이를 성사시키기 위한 경기도 차원의 적극적인 지원 필요성에 대해서도 공감대를 형성했다.이와 함께 학교와 지역사회를 아우르는 교육 및 평생학습 전반의 현안도 폭넓게 다뤄졌다. 주요 논의 사항으로는 일동초등학교 수영장을 비롯한 학교복합시설의 안정적 운영과 재정 지원 대책, 주민 참여형 평생학습마을 공동체에 대한 지원 확대, 중장년층의 지속적인 사회 참여와 평생학습을 돕는 중장년 행복센터 운영 방안 등이 포함됐다.김성남 의원은 “지역의 교육 여건은 주민들의 정주 여건과도 밀접하게 연결돼 있는 만큼, 포천의 특성을 반영한 교육정책을 마련하고 안정적으로 추진하는 것이 중요하다. 특히 교육혁신선도지역 지정이 지역 교육의 경쟁력을 높이는 계기가 될 수 있도록 관계기관과 협력하고, 학교복합시설과 평생교육 사업도 지속적으로 운영될 수 있도록 필요한 지원 방안을 살피겠다”고 밝혔다.윤충식 의원은 “교육은 학생뿐 아니라 지역사회 전체의 미래와 연결되는 중요한 분야”라며 “학교와 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 교육 기반을 강화하고, 학생과 주민이 체감할 수 있는 교육·평생학습 환경을 조성하는 데 관심을 기울이겠다”고 말했다.한편, 두 의원은 향후에도 포천시 등 관계기관과 긴밀한 소통을 이어가며 지역 내 교육 현안을 지속적으로 점검하고, 포천의 교육 경쟁력 강화 및 주민 평생학습 기회 확대를 위한 실질적인 지원책 마련에 주력할 방침이다.양승현 리포터