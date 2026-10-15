평택시, 40~70대 구직자 ‘일자리박람회’ 개최…1,205명 모집

세줄 요약 중장년 재취업 지원 박람회 개최

47개 기업 참여, 1205명 모집

상담·훈련·AI 이력서 지원 제공

이미지 확대 하남시_경기도5070일자리박람회 포스터 원고 594x8

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경기 평택시가 중장년 구직자의 재취업을 지원하기 위해 오는 20일 오후 1시부터 4시까지 이충문화체육센터에서 경기도와 공동으로 ‘평택시 중장년+경기도 5070 일자리박람회’를 연다.지난해에 이어 두 번째 추진하는 중장년층 특화 채용 행사로, 총 47개 기업이 참여해 1205명을 모집할 예정이다. 모집 분야별로는 ▲제조·생산·포장 분야 18개 기업 450명 ▲운전·물류·안전관리 분야 11개 기업 422명 ▲조리·미화·서비스 분야 18개 기업 333명을 모집한다.평택고용복지플러스센터, 평택시니어클럽 등 관련 기관이 참여해 일자리 지원사업을 홍보하고 맞춤형 취업 상담과 직업훈련 안내 등 다양한 서비스도 제공한다.취업지원관에서는 인공지능(AI)을 활용한 이력서 작성 지원과 이력서 사진 촬영 서비스를 제공해 구직자가 현장 면접에 활용할 수 있도록 돕는다.최원용 시장은 “구직자에게는 새로운 일자리를 찾는 기회가 되고, 지역 기업에는 필요한 인재를 만나는 자리가 될 것으로 기대한다”고 말했다.안승순 기자