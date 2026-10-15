김정환 서울시의원, 지역 현안 해결 위한 특별교부금 29억 1500만원 교부소식 전해

14일 동작구 신청사 건립 정산비 25억 1500만원, 보행안전시설 확충 4억원 교부

“시·구의원 간 협력으로 지역 현안 해결과 주민 안전 확보에 최선 다할것”

이미지 확대 김정환 서울시의원

세줄 요약 동작구 현안 해결 위한 특별교부금 29억1500만원 교부

신청사 정산비 25억1500만원, 보행안전 4억원 배정

취약 보행로 10개소 안전시설·펜스 확충 추진

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서울시의회 김정환 의원(더불어민주당, 동작1)이 지난 14일 노량진·상도 지역의 주요 현안 해결과 주민 안전을 위한 특별교부금 총 29억 1500만원이 교부되었다는 반가운 소식을 전했다.이번 특별교부금은 ▲동작구 신청사 건립 정산비 25억 1500만원 ▲보행로 안전시설 및 안전펜스 확대 사업 4억원의 총 2개 사업에 교부되었다.특히 이번 신청사 건립 정산비 지원은 동작구의 재정적 압박을 덜어주는 동시에, 행정과 의정, 상업 기능이 결합된 복합청사가 지역 내 새로운 핵심 랜드마크로 도약하는 데 든든한 디딤돌이 된다는 점에서 큰 의의를 지닌다.장승배기로 70에 자리 잡은 동작구 신청사는 구청과 구의회뿐만 아니라 상업시설까지 함께 어우러진 복합 공간으로서, 질 높은 행정서비스 제공은 물론 주민 편의 도모와 지역 상권에 활력을 불어넣는 구심점 역할을 충실히 수행하고 있다. 이번 특별교부금 교부를 계기로 구 재정 운용의 숨통이 트임은 물론, 주민들의 일상과 직결된 타 지역 현안사업들을 추진할 재정적 여유를 마련하는 데도 긍정적인 파급효과가 이어질 것으로 기대된다.이와 함께 보행로 안전시설 확충 및 안전펜스 정비 사업에도 총 4억원의 예산이 집중 투입된다. 노량진동을 비롯해 대방동과 사당동 등 동작구 관내 취약 지역 10개소를 중점 대상으로 선정하여, 총 1400m에 달하는 방호울타리를 말끔히 정비하고 볼라드 111개소를 새롭게 설치함으로써 구민들이 안심하고 걸을 수 있는 보행 환경을 한층 더 탄탄하게 구축할 방침이다.김 의원은 “이번 특별교부금이 지역의 주요 현안을 해결하고 주민들의 안전과 편의를 높이는 데 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “지역 발전과 주민 안전을 위해 함께 힘써주신 노량진1·2동 이영수 구의원과 상도2·4동 송동석 구의원께 감사드린다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 시·구의원 간 긴밀한 협력을 바탕으로 지역에 필요한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 살피겠다”며 “주민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.류정임 리포터