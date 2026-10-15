최만식 경기도의원 “복정은 교통·학교, 태평은 상생 재개발” 성남 맞춤형 균형발전 강조

세줄 요약 복정1지구 교통혼잡·학교 부족 대책 제시

태평3구역 분담금 부담 완화와 상생 재개발 강조

신도시·원도심 맞춤형 균형발전 필요성 제기

이미지 확대 ▲경기도의회 최만식 의원이 지난 14일 경인방송 ‘박성용의 시선공감’ 스튜디오에 출연해 성남 지역 균형발전과 재개발 현안에 대해 인터뷰를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)이 라디오 방송에 출연해 복정1지구의 교통 및 교육 현안과 태평3구역 재개발 문제 등 성남 원도심과 신도시 간의 맞춤형 균형발전 전략을 제시했다.최만식 의원은 지난 14일 경인방송 ‘박성용의 시선공감’에 출연해 복정1지구 입주 이후 남위례역 사거리와 영장산터널, 지구 진입로 일대의 교통혼잡 가중 문제를 지적하며, 신호체계 개선, 진입차로 확충, 위례 방면 대중교통 확대의 필요성을 강조했다. 아울러 중학교 부족 문제와 관련해서는 초·중 통합학교 전환, 학군 조정, 안전한 통학로 확보 및 스쿨버스 지원 등 다각적인 대안을 교육청과 검토하겠다고 밝혔다.태평3구역 재개발과 관련해서는 고도제한뿐만 아니라 공사비·금융비용 상승으로 인한 원주민의 추가분담금 문제를 함께 해결해야 한다고 역설했다. 최 의원은 “평생 이곳에서 살아온 원주민이 높은 분담금을 감당하지 못해 떠나는 재개발은 바람직하지 않다”며 특별건축구역 활용, 공사비 검증 강화, 고령 실거주자의 부담을 완화하는 ‘상생 재개발 모델’을 제안했다.이와 함께 위례·복정 등 신도시는 인구 유입에 발맞춘 교통·학교·생활편의시설 확충에 주력하고, 태평동 등 원도심은 재개발과 주거환경 개선, 생활기반시설 보완에 집중해야 한다고 진단했다. 아울러 위례삼동선과 위례신사선 등 주변 철도망과의 연계 필요성도 함께 언급했다.최 의원은 “균형발전은 모든 지역을 똑같이 만드는 것이 아니라 각 지역에 필요한 것을 제대로 채워주는 것”이라며 “신도시와 원도심이 서로 유기적으로 연결되고, 기존 주민과 신규 입주민 모두가 발전의 혜택을 함께 누릴 수 있도록 지역 현안을 계속해서 챙기겠다”고 다짐했다.양승현 리포터