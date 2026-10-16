‘차로 잇는 동아시아’···제6회 한·중·일 제다 국제심포지엄 ＆ 문화교류 개최

16~18일, 한·중·일 차 전문가 참여

국제심포지엄에 앞서 8개 기관 업무협약 체결

이미지 확대 사진은 지난해 10월 순천만국가정원에서 열린 전통 제다문화의 역사와 미학, 예술적 감성을 담은 ‘제7회 동북아 차역사문화산업축전’ 모습.

이미지 확대 한중일 제다 국제심포지엄

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세줄 요약 한·중·일 제다 국제심포지엄 순천 개최

전통 제다의 과학화·산업화 논의 확대

8개 기관 MOU로 국제협력 기반 강화

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한국·중국·일본의 차문화와 제다 산업 전문가들이 순천에 모여 동아시아 차의 전통과 과학, 산업의 미래를 함께 논의하는 행사가 열린다.국립순천대학교 그린바이오 지산학캠퍼스와 (사)고려천태국제선차연구보존회, 한국차문화제다산업학회(준)는 16일부터 오는 18일까지 ‘제6회 한·중·일 제다 국제심포지엄 ＆ 문화교류’를 개최한다.‘차로 잇는 동아시아: 전통·과학·문화의 만남과 새로운 가치’를 주제로 진행된다. 전남광주통합특별시와 순천시가 후원한다.16일 국립순천대학교 죽호홀에서 국제 학술강연과 토론회, 17~18일에는 순천만국가정원과 강진·보성에서 시민과 함께하는 한·중·일 문화교류 프로그램이 이어진다.▲ 전통 제다의 과학화와 그린바이오 산업화, 국제 학술교류의 장올해로 여섯 번째를 맞는 한·중·일 제다 국제심포지엄은 제다를 중심으로 동아시아 3국의 학술연구와 현장 경험을 공유하는 국제 학술행사다. 특히 올해는 차의 역사와 전통문화에 대한 이해를 넘어 제다 기술의 과학화와 표준화, 차의 기능성 및 치유 가치, 웰니스 산업과의 융합 가능성을 폭넓게 논의한다. 이를 통해 전통 제다의 가치를 재조명하고, 차산업을 고부가가치 그린바이오 산업으로 발전시키기 위한 협력 방향을 모색할 예정이다.16일 1부 국제 학술강연에서는 전통·치유, 과학·기능성, 웰니스·산업을 아우르는 주제 발표가 이어진다. 기조강연은 일본 고베예술공과대학 코마츠 아사미 교수가 ‘현대 일본 차 문화의 전개: 과학·산업·문화 발신을 잇는 MATCHA(말차)’를 주제로 발표한다.이어 다선암 주지 석호스님(원광대학교 예다학과 외래교수)이 ‘초의선사의 제다와 음다를 통해 본 마음 치유’를, 중국 절강수인대학교 차문화학부 장싱하이 학장이 ‘차 카테킨과 L-테아닌의 신경 보호 메커니즘과 치유산업 응용 전망’을 발표한다. 일본 고베예술공과대학 야마자키 마코토 교수는 ‘전통 속 차노유와 현대에 살아있는 다도: 현대로 초대한 전통문화의 치유’를 소개한다.▲동아시아 차문화와 제다의 미래를 논의하는 전문가 토론2부에서는 ‘동아시아 차문화와 제다의 미래: 전통적 치유 가치의 과학화와 그린바이오 산업화’를 주제로 전문가 토론회가 열린다.토론회는 천지연 국립순천대학교 식품공학과 교수(그린바이오 지산학캠퍼스 단장)가 좌장을 맡았다. 이종수 국립순천대 사학과 교수, 김혜숙 순천대 글로벌차문화제다산업학과 외래교수, 박순희 원광대 예다학과 외래교수, 김길자 전남광주통합특별시농업기술원 차산업연구소장, 김종철 (재)하동차＆바이오진흥원장 등이 참여한다.참석자들은 전통 제다문화의 보존과 계승, 차의 기능성에 대한 과학적 연구, 제다 기술의 고도화 및 차 산업의 그린바이오 산업화 방안 등을 중심으로 의견을 나눌 예정이다.▲ 심포지엄에 앞서 8개 기관 MOU 체결국제심포지엄 개최에 앞서 국내외 8개 기관이 차문화·제다산업 분야의 국제협력 강화를 위한 업무협약을 체결할 예정이다.이번 협약에는 국립순천대학교 그린바이오 지산학캠퍼스와 글로벌차문화제다산업학과를 비롯해 국내 차산업 관련 연구기관 및 단체들이 참여한다. 전남광주통합특별시농업기술원 차산업연구소, (재)하동차＆바이오진흥원, (사)한국차중앙협의회, (사)고려천태국제선차연구보존회, 중국 절강수인대학교, 일본 교토외국어대학교 등이 참석한다.참여기관들은 전통 제다문화의 보존과 발전, 차의 기능성 및 제다 기술 관련 공동연구, 전문인력 양성, 학술·교육 교류, 차산업의 고부가가치화와 국제 네트워크 구축 등에 협력할 계획이다.▲ 학술교류에서 시민 참여형 문화교류까지국제심포지엄에 이어 17일에는 순천만국가정원, 18일에는 강진·보성 일원에서 한·중·일 전문가와 대학(원)생, 지역민 등이 함께하는 문화교류 프로그램이 진행된다. 참가자들은 지역의 차 문화와 제다 산업 현장을 살펴보고 한국 전통문화에 대한 이해를 넓힐 예정이다.국립순천대학교는 국내 유일의 제다 특화 대학원 과정인 ‘글로벌차문화제다산업학과’를 운영하고 있다. 그린바이오 지산학캠퍼스와 연계해 차의 기능성 연구, 제다 기술의 과학화, 산업화 및 전문인력 양성을 추진하고 있다.천지연 그린바이오 지산학캠퍼스 단장은 “제다는 동아시아가 오랜 세월 함께 발전시켜 온 기술이자 문화적 자산이다”며 “이번 국제심포지엄과 기관 간 업무협약을 계기로 한국 전통 제다의 가치를 과학과 산업으로 확장하고, 순천이 동아시아 차문화와 제다산업의 국제협력 거점으로 성장하는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.이번 행사에는 한·중·일 차 역사·문화·과학·산업·교육 분야 전문가와 대학(원)생, 지역민 등 100여명이 참여할 예정이다.순천 최종필 기자