최순자 경기도의원 ‘2026 찾아가는 도서관 AI 배움터’ 출범식 참석…“AI 기술, 보편적 재화로 활용해야”

이미지 확대 ▲경기도의회 여성가족평생교육위원회 최순자 의원이 15일 경기도서관에서 열린 ‘2026 찾아가는 도서관 AI 배움터’ 출범식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲경기도의회 여성가족평생교육위원회 최순자 의원을 비롯한 참석 의원들과 관계자들이 15일 경기도서관 플래닛경기홀에서 열린 ‘경기도 도서관 AI 배움터 출범식’에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 최순자 의원(더불어민주당, 비례)이 지난 15일 경기도서관에서 개최된 ‘2026 찾아가는 도서관 AI 배움터’ 출범식에 참석해 인공지능(AI) 활용 격차를 줄이기 위한 공공도서관의 역할을 짚고, 도민 누구나 일상에서 AI를 익혀 활용할 수 있는 교육 환경 조성의 중요성을 강조했다.‘도서관 AI 배움터’는 경기도가 추진하는 ‘AI·디지털배움터’ 사업의 강사 인력을 일선 시·군 공공도서관과 연계해 도민에게 AI 교육을 지원하는 사업이다. 도내 21개 시·군 65개 공공도서관에서 시니어 계층을 포함한 성인과 어린이를 대상으로 AI 활용 실무교육 및 체험 프로그램을 운영하게 된다.이날 열린 출범식에는 경기도의회 김용성 여성가족평생교육위원장을 비롯해 최순자, 이채명, 성기황 여성가족평생교육위원회 위원들과 경기도서관장, 시·군 도서관장, AI 멘토단 등이 함께해 그동안의 사업 추진 경과를 살펴보고 ‘도서관 AI 배움터’의 비전을 선포했다.최순자 의원은 “교황 레오 14세가 AI ‘무장해제’를 말했는데, 이는 기술 거부가 아니라 AI를 소수의 독점물이 아닌 ‘보편적 재화’로 활용해야 한다는 의미다. 그런 의미에서 ‘찾아가는 도서관 AI 배움터’ 운영은 바람직하다”라고 전했다. 이어 최 의원은 “다만 AI는 언어를 사용하는 도구일 뿐, 결국 사용자의 문해력이 중요하므로 이 점도 놓치지 않기를 바란다”라고 덧붙였다.양승현 리포터