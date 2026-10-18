“수상버스 아니야?”…가을 폭우에 경기·인천 도로 곳곳 물바다

고양 도로 침수에 물살 가른 버스…시민 놀라

인천선 차량 고립 3명 구조…항공기 40편 결항

이미지 확대 고양시 덕양구 행신동 물에 잠긴 한 도로를 버스가 지나가자 양옆으로 거센 물살이 퍼지고 있다. MBC 뉴스 캡처

이미지 확대 폭우가 쏟아진 18일 경기도 고양시 일산서구에서 시민들이 낙엽이 배수구를 막아 도로가 물바다가 되자 손으로 낙엽을 걷어내고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 18일 인천에 강풍을 동반한 비가 내리면서 도로가 물에 잠기고 항공기가 결항하는 등 피해가 잇따랐다. 이날 폭우로 인천 검단구 완정사거리가 물에 잠겨있다. 연합뉴스

세줄 요약 경기·인천 가을 폭우로 도로 침수 확산

침수 차량 고립 시민 구조와 안전조치 진행

인천공항 결항·지연, 여객선 운항 중단

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“수상버스 아니야, 수상버스? 헉, 어떡해.”18일 오후 3시께 경기 고양시 덕양구 행신동의 한 도로. 집중호우로 도로가 물바다로 변한 가운데 버스 한 대가 빗물을 헤치며 지나갔다. 버스가 물이 가득 찬 도로를 통과하자 양옆으로 거센 물살이 퍼졌다. 이를 지켜보던 시민이 버스가 마치 물 위를 달리는 듯한 모습에 놀라움을 감추지 못하며 내뱉은 말이다.이날 가을 폭우가 쏟아진 경기·인천 지역에서 도로 침수와 시설물 파손 등 피해가 잇따랐다. 인천에서는 침수된 차량에 고립된 시민 3명이 구조됐고, 인천국제공항에서는 항공기 수십 편이 결항하는 등 하늘길과 바닷길 모두 차질을 빚었다.고양시 일산서구에서는 도로에 쌓인 낙엽이 배수구를 막아 빗물이 빠지지 않자 시민들이 맨손으로 낙엽을 걷어내는 모습이 포착됐다.덕이동에서는 빗물이 발목 위까지 차올라 보행자들이 물을 헤치며 횡단보도를 건넜고, 가라뫼 사거리 인근 도로도 침수됐다.경기 김포에서도 도로 침수와 하수 역류 등 피해가 발생했다.경기북부에는 짧은 시간에 많은 비가 집중됐다.이날 오후 3시 기준 경기북부 주요 관측지점의 강수량은 고양 주교 51.5㎜, 파주 금촌 46㎜, 연천 청산 43.5㎜, 양주 백석 43.5㎜, 의정부 신곡 41.5㎜ 등으로 집계됐다. 일부 지역에는 시간당 30~40㎜의 강한 비가 내렸다.인천에서도 강풍과 호우로 인한 피해가 속출했다.인천소방본부에 따르면 이날 오전 9시부터 오후 2시 10분까지 접수된 강풍·호우 관련 신고는 모두 78건이다. 구조물 관련 안전조치가 53건으로 가장 많았고, 도로 장애 21건, 나무 전도 4건으로 집계됐다.오후 2시 48분께 인천 마전동 완정사거리 일대에서는 도로가 침수돼 차량이 움직이지 못한다는 신고가 접수됐다. 출동한 소방당국은 차량에 있던 3명을 구조했다.앞서 오후 1시 23분께 미추홀구 도화동에서는 물탱크가 쓰러져 소방대원들이 안전조치에 나섰다.영종구 예단포입구 사거리에서도 도로가 물에 잠겨 차량 통행이 한때 통제됐다가 오후 4시 17분께 해제됐다.남동구 구월동에서는 오후 1시 55분께 운전 중이던 50대 남성이 낙하물 사고 현장에서 어지럼증을 호소해 병원으로 이송됐다. 이 남성은 낙하물에 직접 맞지는 않은 것으로 파악됐다.인천국제공항에서도 강풍과 호우로 항공기 운항에 차질이 빚어졌다. 항공기 40편이 결항하고 34편이 지연됐으며, 9편은 다른 공항으로 회항했다. 결항한 항공기 가운데 36편은 기상 예보에 따라 사전에 운항이 취소됐고, 나머지 4편은 당일 결항이 결정됐다.바닷길도 막혔다. 인천지역 15개 여객선 항로 가운데 선수~주문과 장봉~삼목을 제외한 13개 항로의 운항이 중단됐다.이날 오후 5시 기준 인천지역 강수량은 경서동 55㎜, 강화 양도면 47㎜, 연수구 동춘동 44.5㎜, 부평구 구산동 42㎜, 영종구 중산동 40.5㎜ 등으로 집계됐다.강한 바람까지 동반한 이번 비로 도로 침수뿐 아니라 간판과 물탱크 등 시설물 피해도 잇따랐다. 소방당국은 침수 차량에 고립된 시민을 구조하고 도로 장애물을 제거하는 등 안전조치를 벌였다.강남주 기자