‘오염’ 떨치고 12만 철새 안식처 된 태화강

울산, 떼까마귀 군무 체험장 운영

세줄 요약 태화강, 12만 철새 찾는 도심 생태 거점

떼까마귀 조기 도착, 월동 시작 앞당겨짐

수질 개선·서식지 보존이 회복 견인

2026-10-19 19면

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울산 태화강이 12만마리 겨울 철새가 안식처를 찾는 세계적인 도심 속 생태 거점으로 자리 잡았다.18일 울산시와 조류생태학계에 따르면 태화강 일대를 18년째 연구해 온 조류생태학자 김성수 박사가 지난 15일 오전 삼호대숲에서 밤을 보내고 날아오르는 떼까마귀 15마리를 올해 처음 직접 관측했다. 지난해 첫 관찰일보다 5일 빠른 기록이다.김 박사는 “시베리아, 몽골 등 북쪽 번식지 기온이 일찍 떨어지며 겨울을 나기 위한 남하 대이동이 조기에 시작됐다”고 설명했다. 풍부한 먹이를 갖춘 태화강에는 11월 말까지 수만 마리가 모여들어 약 180일의 월동에 들어갈 전망이다.2000년대 초반까지 환경 오염이 심각했던 태화강의 생태 회복력은 객관적 수치로도 증명된다. 시 조사 결과 지난겨울(11월~3월) 태화강 일대를 다녀간 철새는 111종 12만 1733마리로 전년 대비 36.5% 급증했다. 특히 떼까마귀는 11만 4119마리가 관측돼 역대 최대치를 경신했다. 검독수리, 참수리, 흰꼬리수리, 수달 등 멸종위기 야생생물과 천연기념물 15종이 확인됐으며, 삼호섬 일대에서는 독수리 200여 마리가 떼를 지어 장관을 연출했다.이 같은 생태적 풍요는 수질 개선과 서식지 보존의 합작품이다. 태화강 평균 수질은 생물화학적 산소요구량(BOD) 2.7ppm 수준을 유지하고 있으며 치리와 황어 등 21종의 어류와 저서생물이 풍부한 먹이사슬을 형성했다. 천적을 피할 수 있는 대숲과 모래톱 역시 안락한 쉼터 역할을 한다. 철새 귀환에 맞춰 울산시와 태화강생태관광협의회는 올해도 중구 태화동 343 일대 태화강 생태관광 상설체험장에서 ‘떼까마귀 군무 체험장’을 운영한다.울산 조원일 기자