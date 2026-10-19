서대문, 2030년까지 구민 1인당 나무 1그루 심는다

나무 30만 그루 심기 프로젝트

125억 들여 숲길·공원·하천 식수

이미지 확대 박운기(왼쪽 세 번째) 서대문구청장이 지난 16일 북한산 실락어린이공원에서 열린 ‘서대문구 30만 그루 나무심기’ 기념행사에서 나무를 심고 있다.

서대문구 제공

세줄 요약 2030년까지 30만 그루 도시녹화 추진

숲길·공원·가로·하천 녹지축 연결

주민 참여 기념식수와 민간확보 병행

2026-10-19 21면

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서울 서대문구는 ‘나무 30만 그루 심기 프로젝트’를 추진한다고 18일 밝혔다. 2030년 상반기까지 구민 1인당 나무 1그루 심기를 목표로 하는 도시 녹화 프로젝트다.프로젝트는 ▲숲길 생태 네트워크 구축 ▲생활권 공원 녹지 확충 ▲도심 가로·하천 녹지축 연결 ▲민간 녹지 확충 ▲주민 참여 기념식수 등 5개 분야로 구성된다. 총 125억원이 투입된다.먼저 숲길 생태 네트워크 구축을 위해 40억원을 들여 나무 5만 그루를 심는다. 안산(鞍山)과 고은산을 잇는 생태연결다리, 인왕산 이음길, 백련산 힐링둘레길 조성 등이 대상이다. 안산에는 산철쭉과 히어리, 북한산에는 개나리와 황매화 등 산별 특화 수종을 심는다.또한 생활권 공원 녹지 확보를 위해 34억원을 투입해 4만 8000그루를 심는다. 백련근린공원에는 활력마당을 조성하고 복주산근린공원에는 북아현행복교와 자연형 놀이터, 물놀이터 등을 마련한다.가로와 하천에는 44억원을 들여 6만 2000그루를 심는다. 홍제천과 불광천에 왕버들·물푸레나무 등 그늘을 만드는 나무를 심고 벚나무·수국·장미도 조성한다. 또 목표 물량의 40%인 12만 그루는 민간 개발사업과 연계해 확보한다.주민이 나무를 심고 가꾸는 참여형 사업에도 7억원을 투입하고 2만 그루를 심는다. ‘1가구 1나무 기념식수’로 출생·결혼·입학 등 개인과 가족의 사연을 담은 나무를 심고 표찰을 부착한다.박운기 구청장은 “30만 그루의 나무를 각각의 점으로 심는 데 그치지 않고 산과 하천, 생활권을 촘촘하게 연결하는 것이 이 프로젝트의 핵심”이라고 말했다.이범수 기자