‘재정 빨대’ 논란 추미애, 국감서 “상처 받은 소방관들께 거듭 사과드린다”

세줄 요약 국감장에서 소방관들에게 거듭 사과

‘소방 재정 빨대’ 발언 논란 재점화

처우·안전 세심히 살피겠다는 약속

이미지 확대 추미애 경기도지사가 19일 부천실내체육관에서 열린 ‘고(故) 김진석 소방위 영결식’에 참석하고 있다. 연합뉴스

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‘소방 재정 빨대’ 발언으로 논란을 빚은 추미애 경기도지사가 19일 국정감사장에서 소방관들에게 다시 한 번 사과했다.추 지사는 이날 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사 인사말을 통해 “최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께도 진심으로 사과드린다”고 말했다.이어 “소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다. 소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다”며 “오늘 국정감사에서 위원님들께서 주시는 말씀도 겸허히 경청하겠다”고 덧붙였다.또 김종양 의원(국민의힘, 창원 의창구)이 본질의에서 “사과하라니까 사과한 것이 적절했냐”는 물음에 추 지사는 “마음의 상처를 입으신 소방관에 진심으로 사과드린다”고 답변했다.앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 빚었다.지난 17일에는 경기도 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”고 말해 또다시 논란이 일었다.이에 대해 추 지사는 “소방관 폄훼 의도는 전혀 없다”며 “(말이) 제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고 마음을 다해 사과드리겠다”고 말했다.이어 “구조적 재정 문제를 말하다가 나온 실수임을 인정한다. 전체 맥락을 보면 그런 의도가 아니”라며 “처우를 개선하기 위해 호소하는 간절한 마음으로 그런 표현이 나왔던 것”이라고 해명했다.안승순 기자