이민옥 서울시의회 행정자치위원장 “청소년의 무한한 열정과 꿈을 응원합니다”

17일 여의도공원에서 열린 ‘2026 서울청소년페스티벌’ 참석

청소년과 함께 소통하며 서울시의회의 정책적 노력과 지원 약속

이미지 확대 축사하는 이민옥 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 참석자들과 기념촬영하는 이민옥 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 청소년페스티벌 현장을 둘러보는 이민옥 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 청소년페스티벌 현장을 둘러보는 이민옥 위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 여의도공원서 2026 서울청소년페스티벌 개최

마인드런·공연·체험부스 등 다채로운 구성

이민옥 위원장, 청소년 꿈과 도전 응원

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서울시의회 행정자치위원회 이민옥 위원장(더불어민주당, 성동구 제3선거구)은 지난 17일 여의도공원 문화의마당 일대에서 개최된 ‘2026 서울청소년페스티벌’에 참석해 청소년들을 격려하고, 축하의 인사를 전했다.서울시와 시립청소년활동진흥센터가 주최·주관한 이번 축제는 5km와 10km 코스의 ‘마인드런’ 마라톤을 식전 행사로 포문을 열었으며, 이후 뮤직페스티벌과 3대3 농구 및 피구 경기의 챔피언스리그, 45개의 다양한 청소년 체험부스가 다채롭게 운영됐다.김아미 전문MC와 황석규 청소년 진행자의 사회로 진행된 개막식에서는 조재원 서울시 청소년참여위원회 부위원장의 개회사에 이어 이해선 서울시 평생교육국장과 이민옥 위원장이 축사를 전했으며, 말레이시아 국립대학교 학생들의 축하공연과 청소년 에너지ON 퍼포먼스가 행사장의 열기를 더했다.이 위원장은 축사를 통해 “행사장을 가득 채운 청소년의 밝은 얼굴과 환한 웃음 덕분에 마음이 한없이 즐겁다”라며 “청소년페스티벌을 통해 함께 웃고 즐기며, 소중하고 잊지 못할 추억 많이 만들어 가길 바란다”라고 축하의 인사를 전했다.이어 이 위원장은 “청소년은 가장 소중한 보물이자, 미래의 주인공”이라며 “청소년이 마음 편히 꿈꾸고, 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있는 세상을 만들기 위해 늘 고민하겠다”라고 다짐하고 “청소년이 안전하게 꿈을 키우고, 청소년의 목소리가 서울시 정책에 반영되도록 서울특별시의회 행정자치위원회가 귀를 기울이고, 적극 지원하겠다”고 약속했다.한편, ‘서울청소년페스티벌’은 매년 개최되는 서울시 청소년 대표 행사로, 올해는 ‘청소년 에너지 ON, 우리의 색으로 서울을 채우다!’를 주제로 도전·응원·참여·회복을 키워드로 구성해 서울시 캐릭터 ‘해치와 소울 프렌즈’를 활용한 백호·주작·청룡·현무 4개 아레나에서 러닝, 스포츠, 음악, 정책 체험 등을 마련하여 현장의 청소년과 시민들의 큰 호응을 얻었다.류정임 리포터