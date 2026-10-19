메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

완도군, 농어촌 기본소득 유치 민관협력체계 구축

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-10-19 15:50
입력 2026-10-19 15:50

주민자치협의회·소상공인연합회·지역자활센터와 업무 협약

이미지 확대
완도군이 지난 16일 농어촌 기본소득 시범 사업 유치를 위해 주민자치협의회 등과 업무 협약을 하고 있다.
완도군이 지난 16일 농어촌 기본소득 시범 사업 유치를 위해 주민자치협의회 등과 업무 협약을 하고 있다.


전남광주특별시 완도군이 지난 16일 주민자치협의회·소상공인연합회·완도지역자활센터와 함께 ‘농어촌 기본소득 시범 사업’ 유치를 위한 업무 협약을 체결했다.

이번 협약은 주민 삶의 질 향상과 지역 경제 선순환의 기반이 될 ‘농어촌 기본소득 시범 사업’ 유치를 위한 민관 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

특히 이번 사업은 행정 주도가 아닌 주민과 소상공인, 지역사회가 참여하는 지역 발전 정책으로 추진한다는 방침이다.

주민자치협의회는 주민 참여와 지역사회 공감대 형성에 힘을 보태고 소상공인연합회는 기본소득으로 지급될 완도사랑상품권 이용 활성화를, 완도지역자활센터는 자활 사업과 연계한 생활 서비스 및 공동체 활성화 방안 모색 등 기본소득으로 발생한 경제적 가치가 주민에게 돌아가는 구조를 만드는 데 협력하기로 했다.

군은 사업 유치 시 기본소득이 지역 내 소비로 이어지고 소상공인과 생산자 매출 증대, 생활 서비스 확충으로 연결될 수 있도록 민관 협력 기반을 확대해 나갈 계획이다.

이와 함께 주민 의견 수렴과 상품권 이용 가맹점 확충, 지역 특성을 반영한 순환 경제 모델 구체화 등 사업 공모 준비 등을 추진한다.


‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다
서울시의회 바로가기
thumbnail - ‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다

김신 군수는 “농어촌 기본소득은 주민 소득 지원은 물론 소득이 지역에서 소비되고 선순환되는 구조를 만드는 것이 중요하다”며 “사업 유치를 통해 군민 생활 안정을 뒷받침하고 지역에 활력을 불어넣을 수 있도록 행정력을 집중하겠다”라고 말했다.

완도 류지홍 기자
세줄 요약
  • 농어촌 기본소득 시범사업 유치 협약 체결
  • 주민·소상공인·자활센터 참여 협력체계 구축
  • 지역 소비 선순환과 생활 서비스 확충 추진
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기