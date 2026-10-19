엠코, 광주공장 증설 ‘3조원 투자’

19일 착공, 메가프로젝트 신호탄

이미지 확대 앰코테크놀로지코리아㈜의 광주공장 증설 착공식이 19일 전남광주통합특별시 북구 첨단산업단지에서 열렸다.

전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 광주공장 증설 투자 1조원서 3조원 확대

외국인 투자기업 단일 투자 최대 규모 전망

AI·HPC용 첨단 패키징 생산라인 구축

2026-10-20 19면

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세계적 반도체 후공정 기업인 앰코테크놀로지코리아㈜가 광주공장 증설 투자 규모를 당초 1조 원에서 3조 원으로 늘렸다. 국내 외국인 투자기업 단일 투자로는 최대 규모로 ‘호남권 반도체 클러스터 조성 본격화’를 알리는 신호탄이 될 전망이다.전남광주통합특별시는 19일 북구 첨단산업단지 앰코테크놀로지코리아에서 민형배 통합특별시장과 이진한 앰코코리아 대표이사 등이 참석한 가운데 ‘첨단 반도체 신규 제조라인 착공식’이 열렸다고 밝혔다.이번 투자는 1999년 앰코코리아 광주공장 설립 이후 외국인 투자기업의 단일 투자로는 국내 최대 규모가 될 전망이다. 지역 청년을 위한 신규 일자리도 2000개 이상 생길 것으로 기대된다.새로 짓는 공장에서는 인공지능(AI)·고성능컴퓨팅(HPC)용 첨단 패키징 제품을 생산할 예정이다. 내년 하반기 2개 동에 이어 2028년 상반기 2개 동을 완공하고 본격적인 양산에 돌입하는 것이 목표다.미국에 본사를 둔 앰코테크놀로지는 지난해 약 9조원의 매출을 올린 반도체 후공정 기업으로, 전 세계 8개국에서 20개 이상 사업장을 가동 중이다.산업통상부 관계자는 “이번 투자는 외국인 투자기업이 해외 생산거점과의 치열한 투자유치 경쟁 속에서 국내 투자를 결정한 사례라는 점에서 의미가 크다”고 평가했다. 민 시장은 “공장 증설과 투자가 차질 없이 이뤄질 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.광주전남 홍행기 기자