송파 “초격차도시 완성”… 100대 공약사업 확정

잠실종합운동장 MICE 복합개발

서강석 청장 “차질없이 이행할것”

이미지 확대 서강석 송파구청장

2026-10-20 20면

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서울 송파구는 민선 9기 구정 비전인 ‘초격차 도시 송파’ 실현을 위한 공약 사업을 확정했다고 19일 밝혔다.구는 구민과의 약속을 구체적인 정책으로 실현하기 위해 ▲주거명품도시(35개) ▲정원 속의 도시(13개) ▲문화예술의 도시(5개) ▲생활체육의 도시(8개) ▲교육창달의 도시(14개) ▲건강장수의 도시(7개) ▲포용의 도시(18개) 등 총 7개 분야 100대 사업을 민선 9기 핵심 과제로 수립했다.규제가 아닌 ‘지원 행정’을 바탕으로 한 ‘지역별 재건축·재개발 신속 추진’, ‘송파대로 걷고 싶은 가로정원 조성’, ‘잠실 종합운동장 MICE 복합개발’ 등은 미래 경쟁력 강화를 위한 대표적인 사업이다. 아울러 서민 생활 지원을 위한 주차 단속 완화와 석촌호수 계절별 컬처 데이 프로젝트 등 생활 밀착형 사업도 핵심 과제에 포함됐다. 서강석 구청장은 “약속드린 100대 공약 사업을 차질 없이 이행하고, 공약 이행 평가단과 함께 추진 과정을 살펴 ‘더욱 살기 좋은 초격차 도시 송파’를 만들어 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자