서대문구, 이용 줄어든 놀이터 주민 운동·휴식 공간으로 재정비

세줄 요약 초원마을마당, 주민쉼터로 기능 전환

낡은 놀이시설 철거, 보행·운동공간 조성

만우·포방골마당도 주변 환경 정비

이미지 확대 서울 서대문구 홍제1동 초원마을마당의 환경 개선 전(왼쪽)과 낡은 놀이시설을 철거하고 운동기구와 휴식 공간을 설치한 개선 후(오른쪽) 모습.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 21일 이용률이 낮아진 초원마을마당을 주민쉼터로 재정비하는 등 주택가 마을마당 3곳의 환경 개선을 마쳤다고 밝혔다.홍제1동에 있는 초원마을마당은 2002년 조성돼 2015년 창의놀이터로 정비됐다. 이후 놀이시설이 낡고 인근에 ‘신기한놀이터’ 등 다양한 놀이시설을 갖춘 공원이 들어서면서 이용이 줄었다.이에 구는 기존 놀이시설을 철거하고 주민들이 운동과 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 바꿨다. 모래놀이터와 낡은 놀이시설을 철거한 자리에 보행공간을 마련하고 운동기구 2기와 등받이 의자 2기를 설치했다.녹지 공간도 보완했다. 황금측백과 에메랄드그린 등 수목 7종 389주, 에키네시아와 백합 등 초화류 6종 300본을 심고 맥문동도 식재했다. 주택과 가까운 수목 3주는 가지치기했다.북아현동 만우마을마당과 홍은1동 포방골마을마당에서도 주택 인근 수목 18주를 가지치기하는 등 주변 환경을 정비했다.이번 정비로 초원마을마당은 어린이 놀이시설 대신 어르신을 비롯한 주민들이 가볍게 운동하고 쉴 수 있는 공간으로 활용될 전망이다.박운기 구청장은 “주민들이 자주 찾지 않는 공간도 주변 여건과 이용 수요를 살피면 일상에 필요한 쉼터로 바꿀 수 있다”며 “주민 목소리와 현장 여건을 바탕으로 집 가까이에서 편하게 쉬고 머물 수 있는 공간을 하나씩 개선하겠다”고 말했다.이범수 기자