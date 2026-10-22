용인시, 인공지능(AI) 기반 산불 감지 시스템 구축…기존 CCTV 10대 연동

이미지 확대 용인시 관계자들이 ‘AI 산불 연기감지시스템’의 운영 현황을 살펴보고 있다. 희망브리지 제공

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용인특례시(시장 이상일)는 기존 산불 감시 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 10대에 인공지능(AI)과 딥러닝(심층학습) 기반 산불 연기 감지 시스템을 구축했다고 22일 밝혔다.감지 시스템은 기존 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상을 인공지능(AI)이 실시간으로 분석해 산불로 의심되는 연기를 감지하는 방식이다. 연기를 감지하면 담당자에게 관제 알림을 전달해 신속한 현장 확인과 산불예방진화대 출동을 돕는다.SK하이닉스의 후원과 희망브리지 전국재해구호협회의 지원으로 ▲석성산 ▲돌봉산 ▲독조봉 ▲시궁산 ▲정광산 ▲구봉산 ▲금박산 ▲광교산에 설치된 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 10대에 감지 시스템을 연동했다.용인시 관계자는 “산불은 발생 초기에 얼마나 빠르게 발견하고 대응하느냐가 피해 규모를 좌우한다”며 “사람이 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상을 확인하는 기존 감시체계를 보완해 산불 발생 초기 대응에 필요한 황금시간을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.안승순 기자