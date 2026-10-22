양천구, ‘장애인 전동보장구 급속충전기’ 연말까지 13대 늘린다

목동문화센터·양천구민체육센터 등

18개 동 모든 주민센터에도 설치 예정

이미지 확대 양천구 전동보장구 급속충전기 서울 양천구 신트리공원에 설치된 전동보장구 급속충전기.

양천구 제공

세줄 요약 전동보장구 급속충전기 13대 추가 설치

동주민센터·체육시설 중심 배치 확대

수리비 지원과 보험 한도 상향 병행

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서울 양천구는 보행약자가 전동휠체어나 전동스쿠터 등 전동보장구로 보다 편리하게 이동할 수 있도록 연말까지 급속충전기 13대를 추가로 설치한다고 22일 밝혔다.올해 급속충전기를 설치할 곳은 동주민센터 10곳(목1·2·4동, 신월1·2·5동, 신정2·4·6·7동), 목동문화체육센터, 목동어르신복지관, 양천구민체육센터 등 10곳이다. 구의 급속충전기는 총 38대로 늘어난다.전동휠체어나 전동스쿠터 등 전동보장구는 장애인이나 거동이 불편한 어르신에게 꼭 필요한 이동 수단이다. 이들이 배터리 방전을 걱정하지 않도록 주민 이용이 많은 곳을 중심으로 충전시설 위치를 정한 까닭이다. 12월이면 18개 모든 동주민센터에서 급속충전기를 이용할 수 있게 된다.충전기는 민원실 출입구와 엘리베이터 인근에 설치된다. 목동문화체육센터나 목동어르신복지관, 양천구민체육센터, 목1과 신월2동 등 주민센터처럼 외부에 설치된 경우 24시간 무료로 이용 가능하다. 구는 장애인 이동권 보장을 위해 1인당 연간 최대 30만원의 전동보장구 수리비를 지원하고 있다. 또 올해부터 운행 중 사고에 대한 제3자 배상책임 보험 보장 한도를 3000만원에서 5000만원으로 높였다.이기재 구청장은 “급속충전기 확충으로 장애인과 어르신들이 충전 걱정을 덜고 보다 자유롭게 이동할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 이동 약자의 입장에서 필요한 시설과 제도를 지속적으로 개선해 누구나 불편 없이 일상을 누릴 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.김주연 기자