성수동 지역 제작자와 ‘2026 위메이크 페스트’ 개최

성수동만의 제조 문화 경험하는 참여형 축제

‘제작 워크숍’부터 플리마켓, 라운드 토크 등

이미지 확대 ‘2026 위메이크 페스트’ 포스터.

성동구 제공

세줄 요약 성동구, 성수동서 로컬 메이커 축제 개최

플리마켓·주민셀러 마켓·체험 워크숍 운영

지역 창작자 교류와 로컬 투어 프로그램 마련

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서울 성동구는 24일부터 이틀간 성수동 복합문화공간 펍지성수에서 로컬 메이커 축제 ‘2026 위메이크 페스트(WE MAKE FEST)를 개최한다고 22일 밝혔다.‘위메이크 페스트’는 성수동을 기반으로 활동하는 제작자(메이커)와 지역 주민, 창작자(크리에이터)가 함께하는 참여형 축제다. 주민 협치 조직과 성수동 로컬 제조업 브랜드 ‘위메이크성수’ 그리고 성동구가 공동 주최하고, 사단법인 도시를만드는사람들(도만사)이 주관한다.올해 축제 주제는 ‘모두가 메이커가 되는 이틀’이다. 방문객들이 직접 제품을 만들고 체험하며 지역 제작자(메이커)들과 교류할 수 있는 다양한 참여형 프로그램을 선보인다.축제의 중심 프로그램인 ‘메이커스 플리마켓’은 축제 기간 내내 열린다. 성수동에서 활동하는 제작자(메이커)들이 직접 제작한 제품을 판매하는 부스와 루프탑 전시, 성동구 주민이 판매자로 참여하는 ‘주민셀러 마켓’ 등이 운영된다.또한, 제작자(메이커)들의 창작 과정을 경험할 수 있는 6종의 체험 워크숍도 운영된다. ▲머그잔 꾸미기 ▲아플리케 옷 꾸미기 ▲이완과 명상 요가 ▲유리접시 만들기 ▲도자기 거울 컬러링 ▲자투리 소재를 활용한 키링 만들기 등 다양한 프로그램이 마련됐다.지역 창작 문화의 가치를 공유하는 ‘라운드 토크’도 마련된다. 24일 ‘메이커 릴레이 토크’에서는 성수동 제작자(메이커)들이 자신만의 브랜드를 만들어 온 과정과 제작 현장의 이야기를 들려준다. 이어 25일 ‘로컬 커넥터즈 토크’에서는 서울 성수, 인천 배다리, 경기 시흥, 대구 북성로 등 각 지역에서 활동하는 기획자들이 경험을 공유할 예정이다.아울러 25일에는 성수동에 거주하는 류근수 건축가와 함께하는 ‘성수 로컬 투어’도 진행된다. 공장과 작업실, 골목과 한강변을 걸으며 도시의 변화와 지역에 담긴 이야기를 살펴보는 프로그램이다.축제 입장권과 개별 프로그램 참여는 ‘이벤터스’ 누리집(홈페이지)에서 신청할 수 있다. 워크숍과 투어, 토크 등 일부 프로그램은 정원에 따라 선착순 마감된다.유보화 구청장은 “앞으로도 지역의 고유한 매력을 지닌 제조업들이 더욱 활발해지고 다양한 사람들과 연결될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자