김영훈 경기도의원, 시흥 벽깨기 지역계획 수립 민·관·학 첫 회의 참석… 안정적 교육예산 확보 강조

세줄 요약 시흥 벽깨기 지역계획 첫 회의 참석

민·관·학 협력체계 구축 필요성 강조

교육청·지자체 재정 분담과 예산 확보 제언

이미지 확대 ▲김영훈 의원(왼쪽에서 두 번째)이 22일 시흥시청 다슬방에서 열린 ‘시흥 벽깨기 지역계획 수립 민·관·학 첫 회의’에 참석해 지역 교육협력체계 구축 및 교육재정 확보 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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학교와 지역사회의 경계를 허물고 교육자원을 연계하는 경기도교육청의 ‘벽깨기’ 정책이 일선 현장에 안착하기 위해서는 민·관·학 협력체계 구축과 함께 교육청과 지자체 간 합리적인 재정 분담이 뒷받침돼야 한다는 제언이 나왔다.경기도의회 교육기획위원회 김영훈 의원(더불어민주당, 시흥3)은 22일 시흥시청 본관 2층 다슬방에서 열린 ‘시흥 벽깨기 지역계획 수립 민·관·학 첫 회의’에 참석해 지역 중심 교육협력체계 구축과 안정적인 교육예산 확보의 필요성을 역설했다.이번 회의는 경기도교육청의 ‘벽깨기’ 정책 기조에 발맞춰 시흥시의 지역 교육 협력체계를 강화하고, 민·관·학이 공동으로 참여하는 시흥형 벽깨기 지역계획의 추진 방향과 세부 실행과제를 모색하기 위해 마련됐다. 자리에는 김영훈 의원을 비롯해 임병택 시흥시장 등 시흥시 관계자와 교육지원청 관계자, 일선 학교장, 마을교육 관계자들이 참석해 학교와 지역의 교육자원을 연계하는 방안을 논의했다.이날 주요 의제로는 민·관·학 협력 기반 지역교육 공동 추진체계 구축을 비롯해 교육행정과 일반행정의 협력을 위한 조례 정비, RAS(독서·예술·스포츠) 교육 활성화, 학교와 지역의 교육공간 및 자원 공유, 지역 특성을 반영한 벽깨기 세부 실행과제 발굴 등이 다뤄졌다.자리에서 김영훈 의원은 “시흥미래교육포럼에서 민·관·학이 한자리에 모여 지역 교육의 미래를 논의하는 것 자체가 바로 벽깨기”라며 “학교와 행정, 지역사회가 각자의 영역에 머무르지 않고 함께 협력하는 것이 벽깨기 교육정책의 출발점”이라고 말했다. 이어 “민·관·학이 효율적으로 협력해 우리 아이들에게 필요한 교육을 지역 안에서 함께 담아내는 것이 벽깨기의 시작”이라며 “교육청과 지방자치단체, 학교, 마을교육공동체가 보유한 인적·물적 자원을 유기적으로 연결해야 실질적인 교육협력의 성과를 만들어낼 수 있다”고 강조했다.특히 김 의원은 벽깨기 정책의 지속가능성을 담보하기 위한 핵심 과제로 교육재정 문제를 짚었다. 김 의원은 “안민석 경기도교육감께서도 교육청의 벽깨기 정책을 추진하는 데 지역 지방자치단체와의 협력이 중요하다고 강조하신 만큼, 이제는 협력의 실효성을 높일 수 있는 재정적 뒷받침을 함께 고민해야 할 때”라고 밝혔다.이어 “그동안 지방자치단체는 매년 빠듯한 지역 교육 예산으로 인해 주민들의 다양한 교육 수요를 충분히 반영하는 데 어려움을 겪어 왔다”고 지적하며, “새로운 교육정책인 벽깨기 역시 선언적인 협력에 그치지 않고 현장에서 안정적으로 추진되기 위해서는 교육청과 지방자치단체 간 합리적인 재정 분담과 지속적인 예산 확보가 중요하다”고 설명했다.아울러 “지역마다 교육환경과 재정 여건이 다른 만큼 일률적인 사업 추진보다는 지역의 특성과 수요를 반영한 협력체계를 마련해야 한다”며 “경기도의회 교육기획위원회에서도 지방자치단체가 겪는 교육 협력의 애로사항을 면밀히 살피고, 지역교육이 실질적으로 발전할 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다”고 말했다.이와 함께 김 의원은 시흥시가 그동안 시흥미래교육포럼과 마을교육자치회 등을 통해 지역교육 협력 기반을 다져온 점을 언급하며 “기존의 협력 성과를 바탕으로 학교와 마을, 지역사회가 함께 성장하는 시흥형 벽깨기 교육모델을 만들어 가야 한다”고 당부했다.끝으로 김 의원은 “아이들이 행복하게 배우고 성장할 수 있는 교육 환경이야말로 지역의 미래이자 경쟁력”이라며 “경기도의회 교육기획위원회 위원으로서 시흥을 비롯한 경기도 각 지역의 교육이 발전하고, 교육을 통해 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 최선을 다해 의정활동을 펼치겠다”고 밝혔다.양승현 리포터