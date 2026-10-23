김미숙 경기도의회 부의장 “사회복지종사자 처우개선, 지속 가능한 복지의 출발점”

세줄 요약 군포 사회복지종사자 처우개선 토론회 참석

지역·기관별 처우 격차 해소 필요성 강조

현장 의견을 제도 개선으로 연결 촉구

이미지 확대 ▲김미숙 경기도의회 부의장이 23일 열린 ‘군포시 사회복지종사자 처우개선 토론회’에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김미숙 부의장(더불어민주당, 군포3)이 군포 지역 사회복지 현장을 찾아, 종사자들이 헌신과 사명감에만 기대지 않고 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 지역·기관 간 처우 격차를 줄이는 실질적인 제도 개선이 뒷받침돼야 한다고 역설했다.김미숙 부의장은 23일 군포시사회복지사협회가 주최한 ‘군포시 사회복지종사자 처우개선 토론회’에 참석해 복지 일선의 고충을 청취하고, 안정적인 근무 여건 조성을 위한 정책적 지원 필요성을 밝혔다.이날 축사에 나선 김 부의장은 행사를 마련한 최복란 군포시사회복지사협회장을 비롯한 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고, 현장에서 헌신하는 사회복지종사자들에게 격려의 인사를 건넸다. 아울러 주제발표를 맡은 허윤범 경기도사회복지사협회 사무처장과 좌장으로 토론을 이끈 김상철 한세대학교 사회복지과 교수, 지정토론 참여자들에게도 감사를 표했다.김 부의장은 인사말에서 “사회복지는 사람을 향한 가장 따뜻한 약속이며, 사회복지종사자는 그 약속을 현장에서 실천하는 분들”이라며 “그러나 헌신과 사명감만으로 열악한 처우를 감내해야 한다면 지속 가능한 복지도 기대하기 어렵다”고 짚었다.이어 “사회복지종사자의 처우개선은 단순한 복지 차원의 문제가 아니라 우리 사회복지의 품격과 지속 가능성을 결정하는 중요한 과제”라며 “오늘 토론회가 그간의 정책을 점검하는 데 그치지 않고, 현장의 목소리를 실질적인 제도 개선으로 연결하는 출발점이 되기를 바란다”고 강조했다.특히 김 부의장은 근무 지역과 소속 기관에 따라 나타나는 처우 격차를 완화하고, 사회복지종사자들이 안정적인 환경 속에서 전문성을 발휘할 수 있도록 실효성 있는 대책을 마련해야 한다고 제언했다. 이를 위해 일선 현장의 건의사항을 정책 수립 과정에 반영하고, 종사자들의 노고가 실질적인 처우개선으로 이어질 수 있도록 지속적인 제도적 노력이 병행돼야 한다는 설명이다.끝으로 김 부의장은 “경기도의회도 사회복지 현장의 목소리에 귀 기울이며, 종사자 여러분의 노고가 정당하게 존중받고 실질적인 처우개선으로 이어질 수 있도록 더 큰 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.양승현 리포터