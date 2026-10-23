김영희 경기도의회 교육기획위 부위원장 “늘봄학교 운영 재점검하고, 돌봄 중심의 지원체계 강화해야”

세줄 요약 늘봄학교 확대보다 돌봄교실 확충 필요 제기

맞벌이 가정 수요 반영한 운영시간 연장 촉구

중복 사업 정리와 예산 효율화 방안 제시

이미지 확대 ▲김영희 부위원장(왼쪽)이 23일 경기도의회 의원실에서 경기도교육청 벽깨기협력과 관계자들과 정담회를 열고 늘봄·돌봄 운영 실태를 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

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맞벌이 가정 등의 실질적인 양육 부담을 덜기 위해 늘봄학교의 단순 프로그램 확장을 넘어 초등돌봄교실의 수용 인원과 운영시간을 늘리는 등 돌봄 중심의 정책 개편이 필요하다는 지적이 나왔다.경기도의회 교육기획위원회 김영희 부위원장(더불어민주당, 오산1)은 23일 도의회 의원실에서 경기도교육청 벽깨기협력과 관계자들과 정담회를 열고, 늘봄학교 및 초등돌봄교실의 운영 실태를 점검하며 학부모 수요에 부합하는 돌봄 중심의 정책 개선을 촉구했다.이날 정담회에서 김 부위원장은 늘봄학교 프로그램이 외형적으로 확대됐음에도 정작 맞벌이 가정 등에서 절실히 요구하는 장시간 돌봄 수요는 충분히 뒷받침하지 못하고 있다고 짚었다. 특히 일선 학교의 돌봄교실 운영이 오후 5시 전후에 마감되는 사례를 언급하며, 학부모의 실제 퇴근 시간대를 반영해 오후 7시 30분까지 안정적으로 이용할 수 있는 돌봄 체계를 구축해야 한다고 강조했다.또한 늘봄학교와 기존 돌봄교실이 유사한 프로그램을 별도로 운영함에 따라 인력과 예산이 분산되는 비효율성을 지적하며, 현재 확보된 학교 시설과 인력을 유기적으로 활용해 돌봄교실 자체를 확대하는 방안을 대안으로 제시했다. 돌봄교실 입소를 희망하지만 정원 부족 등으로 이용하지 못하는 대기 학생이 발생하는 현실을 고려할 때, 프로그램 공급 확대보다는 돌봄이 필요한 학생을 온전히 수용할 수 있는 여건 조성이 우선이라는 설명이다.아울러 아침돌봄과 틈새돌봄 등으로 지나치게 세분화된 현행 운영 구조를 재점검해 전담 인력의 근무시간을 탄력적으로 조정하고, 이에 따른 학교 관리자와 교직원의 행정·관리 부담을 완화하는 방안도 함께 검토할 것을 주문했다.특히 김 부위원장은 특수교육대상 학생 등 개별 맞춤형 지원이 필요한 학생들을 위해 전담 인력 배치와 돌봄 환경 개선이 필수적이라고 강조하며, 늘봄학교와 돌봄교실 간에 발생하는 지원 여건의 격차도 면밀히 살펴야 한다고 당부했다. 이와 함께 늘봄학교 도입 이후 투입된 예산 대비 운영 성과를 객관적으로 분석하고, 학부모 만족도와 현장의 실제 수요를 바탕으로 사업의 실효성을 전면 재검토할 것을 요구했다.끝으로 김영희 부위원장은 중앙정부의 정책을 일률적으로 현장에 적용하기보다 경기도만의 지역적 특성과 학부모의 요구를 반영해, 아이들이 안전하게 머물고 부모가 안심하고 생업에 전념할 수 있는 실질적인 경기형 돌봄체계를 마련해 달라고 거듭 당부했다.양승현 리포터