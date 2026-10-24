조용호, “오늘의 선택이 오산의 미래를 결정한다는 책임감으로 시정 운영하겠다”

주요 10대 전략사업 추진, 미래동력 확보 및 민생경제 활성화

미래성장 동력 세교3지구 자족도시 구상

AI·반도체 소부장 산업 육성, 경제효과 유발·일자리 창출

이미지 확대 조용호 오산시장. 오산시 제공

이미지 확대 조용호 오산시장(왼쪽)이 10월 22일 윤호중 행안부 장관에게 오산시 주요 현안 사항 건의서를 전달하고 있다. 오산시 제공

이미지 확대 조용호 오산시장이 8월 12일 가장 제1·2일반산업단지 일원을 방문해 산업단지 내 주차수요와 도로변 불법 주·정차 실태를 살펴보고 있다. 오산시 제공

이미지 확대 조용호 오산시장이 9월 17일 오색시장에서 부인 윤석란 여사와 함께 추석장을 보며 상인과 얘기를 나누고 았다. 오산시 제공

이미지 확대 조용호 오산시장이 7월 27일 중앙동행정복지센터에서 열린 찾아가는 이동 시장실을 주재하고 있다. 오산시 제공

세줄 요약 교통망 확충과 세교3지구 자족도시 조성 추진

AI·반도체 산업 육성, 교육 연계 인재 양성

복지·안전·문화 강화로 시민 체감 변화 확대

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민선 9기 조용호 오산시장이 교통·산업·교육·복지·문화 등 시정 전반을 아우르는 10대 전략사업을 본격 추진하며 ‘오산 대도약’에 시동을 걸었다.민선 9기 슬로건은 ‘시민과 함께 여는 성장도시 오산’이다. 시민을 시정의 수혜자가 아닌 주체이자 동반자로 세우고, 27만 시민과 함께 새로운 성장축을 만드는 일과 기존 생활권을 더 나은 공간으로 바꾸는 일도 함께 추진하겠다는 의미를 담았다.오산 대도약의 핵심 과제는 교통 경쟁력 강화와 자족도시 기반 구축이다.조 시장은 분당선 기흥~오산 연장, 수원발 KTX 오산 정차, GTX-C 오산 연장 등 주요 광역철도 사업을 추진 중이다. 광역버스 5104번(서울역행), 5300번·1311번(강남행)의 친환경 2층 전기버스 도입과 출퇴근 시간대 증차를 추진하고 버스노선 개편과 주요 도로 사업을 통해 이동 편의를 높일 계획이다.세교3지구 공공주택지구 개발은 미래 성장의 핵심 축이다. 세교3지구를 단순한 주택 공급지가 아닌 주거와 산업, 교통, 일자리가 결합된 자족도시로 조성한다는 목표다. 현재 계획된 약 9만 3,000평 규모의 자족용지를 넘어 최대 30만 평 규모의 자족용지를 확보하는 방안을 한국토지주택공사(LH)에 요구하고, 광역교통망과 교육·문화·체육시설 등 생활 인프라 확충도 함께 추진한다.운암뜰 AI시티와 첨단 산업단지를 연계해 기존 도심과 신도시가 함께 성장하는 도시 구조를 구축하고, 개발의 성과가 지역경제 전반으로 확산되도록 균형발전에 힘을 쏟을 방침이다.미래산업 육성은 오산의 자족기능을 강화할 핵심 전략이다. 시는 화성 동탄과 용인 기흥, 평택 고덕 등 주요 산업 거점과 인접한 지리적 강점을 활용해 AI와 반도체 소재·부품·장비(소부장) 산업을 집중적으로 육성할 계획이다.반도체 소부장 특화단지 공모 대응과 지곶일반산업단지 조성, 핵심 기업 유치 등을 추진하고, 시장 직속 원스톱 기업지원 체계를 통해 기업의 투자와 정착을 지원한다. 운암뜰 AI시티와 세교3지구, 산업단지를 연계해 산업과 연구개발 기능이 함께 성장하는 기반도 마련한다.AI 교육을 통한 미래 인재 양성도 병행한다. 산학일체형 AI특성화고 등 산업 수요와 연계한 교육 기반을 마련하고, AI·SW 교육과 초·중·고 연계형 특화 교육을 강화해 지역에서 배운 인재가 지역 기업에 취업하고 창업하는 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.첨단산업 육성과 함께 전통시장과 골목상권 활성화도 주요 과제다. 오색전 활성화와 소비 촉진 정책으로 지역 내 소비를 늘리고, 오색시장 배송서비스 협력과 청년창업 지원을 통해 상권 경쟁력을 높일 계획이다. 오산역세권의 빈 점포와 청년 창업가를 연계해 공실 문제와 청년 일자리 문제를 함께 해결한다는 방침이다.복지 분야에서는 ‘언제나 어린이집’ 확대와 초등 돌봄 강화, 장애인 복지타운을 통한 복지·교육·재활 서비스 연계, 의료·요양·돌봄을 연결하는 통합돌봄 체계 구축을 추진한다. AI 기반 스마트 교통체계와 지능형 CCTV, 비상벨 확충으로 시민 안전망도 강화한다.생태환경 분야에서는 마등산과 필봉산 등 지역 자연자원을 활용한 도시숲정원길과 생활권 정원을 조성하고, 공공건축물 녹색건축물 등급제와 공공시설 일회용품 사용 금지 등 기후행동 과제를 추진한다. 독산성·세마대지·죽미령평화공원과 오산천·물향기수목원, 오색시장 등을 연계한 체류형 관광 콘텐츠 개발과 독산성 문화제 복원도 추진해 도시의 문화적 매력을 높일 계획이다.오산 대도약 시대를 실현하기 위한 시정 운영의 중심에는 시민 소통과 책임행정이 있다. 시는 ‘찾아가는 이동시장실’을 통해 교통과 주차, 보행환경, 생활안전 등 생활 속 불편을 직접 듣고 정책과 예산에 반영하고 있으며, 시민참여예산 확대를 통해 시민의 정책 참여 기회도 넓혀 나갈 계획이다.재정 운용의 효율성을 높이는 것도 과제다. 시는 사업의 필요성과 집행 가능성 등을 재점검해 재원을 효율적으로 배분하고, 특별교부세와 특별조정교부금, 정부·경기도 공모사업 등을 통한 외부재원 확보에도 힘을 쏟을 방침이다.조 시장은 “오산 대도약은 어느 한 분야의 발전만으로 완성되지 않는다”며 “교통은 더 편리하게, 산업은 더 강하게, 교육과 복지는 더 촘촘하게 만들어 가겠다”고 밝혔다.이어 “오늘의 선택이 오산의 10년, 20년 뒤를 결정한다는 책임감으로 미래를 준비하겠다”고 강조했다.안승순 기자