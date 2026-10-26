전남광주특별시경상남도, 남해안 상생발전 업무협약

풍부한 해양·관광자원 및 우주항공 아우르는 광역 협력 본격화

이미지 확대 민형배 전남광주특별시장과 박완수 경남지사가 26일 여수세계섬박람회조직위 사무실에서 ‘남해안권 상생발전 업무협약’을 하고 있다.

세줄 요약 남해안권 상생발전 위한 전남광주·경남 협약 체결

특별법 제정 공동 대응과 우주항공벨트 구축 추진

해양·섬 관광 활성화와 주민 서비스 개선 협력

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전남광주특별시와 경상남도가 26일 여수세계섬박람회장에서 남해안권을 대한민국의 새로운 성장축으로 육성하기 위한 ‘남해안권 상생발전과 공동번영을 위한 업무협약’을 체결했다.이날 협약식에는 민형배 특별시장과 박완수 경남지사를 비롯해 서영학 여수시장, 김현수 하동군수, 윤인국 통영부시장, 김제홍 사천부시장, 정석원 남해부군수 등이 참석했다.협약은 남해안권의 풍부한 해양·관광 자원과 우주항공산업 등 국가 핵심 산업기반을 연계하고, 양 지역의 현안에 공동 대응해 남해안권의 발전 잠재력을 실질적인 성과로 연결하기 위해 마련됐다.협약에 따라 양 시·도는 ‘남해안권발전특별법’ 제정 공동 대응과 ‘우주항공복합도시건설특별법’ 제정 추진, 남해안 해양·섬 상생협력 및 공동사업 발굴 등 3개 분야에서 협력을 강화하기로 했다.먼저 ‘남해안권발전특별법’의 조속한 제정을 통해 부처별 개발 체계와 각종 규제 등으로 어려움을 겪는 남해안 해상국립공원 등 해양·관광자원과 항만·물류, 조선·우주항공, 에너지 등 국가 핵심 산업 개발에 힘을 모을 계획이다.이에 양 시도는 국가 차원의 종합발전계획 수립과 전담 조직 설치, 안정적 재정지원 기반 마련 등을 담은 특별법 제정을 위해 정부와 국회에 공동 건의하고, 토론회 등을 통해 공감대를 넓혀 나갈 방침이다.우주항공산업 분야에서는 ‘우주항공복합도시건설특별법’ 제정과 남해안 우주항공산업벨트 구축에 협력한다.양 시도는 고흥의 발사체 기반과 사천·진주의 위성 제조‧연구 역량을 연계해 남해안 우주항공산업 벨트를 육성할 방침이다.또 특별법 제정을 통해 주거·교육·의료·문화 등 정주 여건을 갖춘 배후도시 조성의 제도적 기반 마련과 기업 유치와 인재 정착을 뒷받침할 계획이다.남해안 해양·섬 관광 활성화와 해양환경 보전을 위한 공동사업도 확대해 섬 특화사업과 연계 관광상품을 발굴하고, 섬 주민의 교통·의료·생활 서비스 제고를 위한 제도 개선에도 공동 대응할 방침이다.민형배 전남광주통합특별시장은 “남해안권 발전 특별법과 우주항공복합도시건설 특별법 제정에 양 시도가 함께 힘을 모으겠다”며 “앞으로 남해안권을 수도권에 대응하는 대한민국의 새로운 성장축으로 육성할 수 있도록 경남과 함께 길을 모색하겠다”고 강조했다.한편 이날 양 시·도 주요 참석자들은 협약식 이후 여수세계섬박람회 주요 전시관을 관람하며 해양·섬 자원의 미래 발전 가능성과 공동 활용 방안을 모색했다.여수 류지홍 기자