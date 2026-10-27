경기도정 새 슬로건, 공정·혁신·포용 담은 ‘미래가 있다, 경기가 잇다’

세줄 요약 민선 9기 가치 반영한 새 슬로건 공개

사각형·삼각형·원으로 공정·혁신·포용 상징

응용 디자인 매뉴얼 배포, 예산 절감 기조 유지

이미지 확대 민선9기 경기도 슬로건

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경기도가 민선 9기 도정 가치 ‘공정·혁신·포용’을 담은 새 슬로건 ‘미래가 있다, 경기가 잇다’와 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개했다.‘미래가 있다, 경기가 잇다’는 대한민국 산업의 중심이자 1,420만 경기도민의 미래가 있는 경기도를 만들고 이를 통해 대한민국의 더 밝은 미래를 이어가겠다는 의지를 담았다.시그니처 디자인은 민선 9기 도정 철학을 시각적으로 표현했다. 사각형은 치우치지 않는 공정을, 우상향하는 화살표 형태의 삼각형은 뻗어가는 혁신을, 원은 모두를 품는 포용을 상징한다. 색상도 파랑, 하늘, 초록 등 세 가지로 각각 ‘공정한 경기’, ‘혁신의 경기’, ‘포용의 경기’를 나타냈다.도는 슬로건과 시그니처 디자인을 비롯해 명함, 현수막, 백월 등에 활용할 수 있는 응용 디자인을 담은 브랜드 아이덴티티(BI) 매뉴얼도 함께 배포했다.이원구 경기도 홍보기획관은 “슬로건 개발에 별도의 예산을 투입하지 않고, 기존 슬로건이 적용된 시설물도 불필요한 교체를 최소화하는 등 어려운 재정 여건을 고려해 예산 절감 기조를 지킬 것”이라며 “새로운 슬로건과 BI를 활용해 민선 9기 도정 가치가 도민들의 일상에 자연스럽게 스며들도록 할 계획이다”라고 말했다.안승순 기자