고기판 서울시의원, ‘제17회 서울교통공사 국제지하철영화제’ 시상식 참석

세줄 요약 국제지하철영화제 시상식 참석, 개최 축하

지하철의 문화·공감 공간 역할 강조

안전한 이용 문화 확산 필요성 언급

이미지 확대 고기판(오른쪽 두 번째) 서울시의원이 ‘제17회 서울교통공사 국제지하철영화제’에 참석하고 있다.

서울시의회 제공

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서울특별시의회 교통위원회 고기판 의원은 지난 23일 CGV 영등포 타임스퀘어에서 열린 ‘제17회 서울교통공사 국제지하철영화제’ 시상식에 참석해 영화제의 성공적인 개최를 축하하고, 지하철이 교통수단을 넘어 시민의 일상과 문화를 잇는 공간으로 거듭나기를 격려했다.서울교통공사와 서울국제초단편영상제가 공동 주최하고 바르셀로나 서브트래블링 영화제가 협력한 이번 영화제에는 전 세계 56개국에서 총 1709편의 작품이 출품되며 뜨거운 관심을 모았다. 이날 시상식에서는 국내 경쟁 3개 부문, 국제 경쟁 1개 부문, 안전 특별경쟁 2개 부문 등 총 6개 부문에 대한 시상이 이루어졌으며, 수상작 상영과 폐막 행사가 함께 진행됐다.이날 고 의원은 축사를 통해 “우리가 매일 이용하는 지하철은 단순한 이동 수단을 넘어, 오늘 이 자리에서 서로 다른 삶과 마음이 만나는 문화의 공간이 되었다”고 소감을 밝혔다.이어 “다양한 언어와 문화 속에서도 진한 울림을 주는 이야기는 국경을 넘어 사람들에게 전해진다”며, 세계 각국의 작품이 모여 서로 다른 삶과 문화를 이해하고 공감의 폭을 넓히는 국제지하철영화제의 남다른 의미를 강조했다.특히 올해 신설된 ‘안전한 이용 문화 특별경쟁’에 대해 고 의원은 “매일 실천해야 할 배려와 질서를 친근한 영화 언어로 전하는 의미 있는 시도”라며, “성숙한 지하철 이용 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.이어 서울지하철이 시민의 일상을 이어온 만큼 앞으로도 문화예술 향유 공간으로서 중요한 역할을 다해달라고 당부하며, 서울시의회 차원에서도 문화적 가치 제고와 안전·편의 환경 조성을 위해 지속적인 관심을 기울이겠다고 덧붙였다.끝으로 고 의원은 참신한 시선을 전한 국내외 영화인과 수상자들에게 축하를 전하고, 성공적인 영화제 개최를 위해 애쓴 서울교통공사와 서울국제초단편영상제 관계자들의 노고에 감사를 표했다.신성은 리포터