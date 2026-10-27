공부법부터 입시전략까지…‘강동 미래온’ 교육 콘텐츠 더 ‘풍성’

EBS 유명 강사 콘텐츠도 단독 공개

이미지 확대 서울 강동구 교육포털 ‘강동 미래온’ 캡처.

강동구 제공

세줄 요약 강동 미래온, 학습·진학 콘텐츠 대폭 확대

윤혜정 교사 실전 학습 영상 10편 단독 공개

입시 전문가 강의와 숏클립도 함께 제공

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서울 강동구는 학생과 학부모가 필요한 교육정보를 한곳에서 이용할 수 있도록 교육포털 ‘강동 미래온’의 온라인 학습·진학 콘텐츠를 늘린다고 27일 밝혔다.구는 EBS 스타 강사이자 강일고 현직 교사인 윤혜정 교사의 실전 학습 콘텐츠 10편을 강동 미래온에서 단독으로 공개한다. 영상에는 자기 주도적 학습 계획 세우기, 국어 영역별 공부법, 학교생활기록부 관리, 내신·수능 대비 등 학생이 실제 학습에 활용할 수 있는 내용이 담겼다. 현직 교사의 조언과 강의 경험을 바탕으로 학생이 학습 방향을 설정하는 데 도움이 되는 방법도 소개한다.한국대학교육협의회(대교협) 대입상담교사로 활동 중인 다산고 조만기 교사의 ‘2028학년도 입시’, 국민대 책임입학사정관이었던 이대희의 ‘학생부종합전형’, EBSi 입시 강사 윤윤구 교사의 ‘1분 입시 숏클립’ 등 입시 전문가의 콘텐츠도 제공한다.구는 올해 강동 미래온을 중심으로 온라인 교육 콘텐츠를 꾸준히 확대해 왔다. 지난 3월에는 직장인 학부모를 위한 온라인 대입 전략 특강을 실시간으로 진행하고 녹화 영상을 제공했다. 각종 입시설명회 영상도 게시했다. 5월부터는 ‘강동 스마트캠퍼스’에서 대학교수와 입학사정관, 분야별 전문가의 진로 강의를 전국 학교와 실시간으로 공유하고 있다. 7월에는 배재고 장지환 교사의 2027학년도 입시 콘텐츠 등도 공개했다.구는 현직 교사와 분야별 전문가의 강의, 우수 강의 다시 보기, 학생 눈높이에 맞춘 콘텐츠 등을 늘려 강동 미래온을 학생과 학부모가 필요할 때 이용할 수 있는 대표 온라인 교육 플랫폼으로 키울 계획이다.이수희 구청장은 “학생과 학부모가 필요한 교육정보를 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 유용한 콘텐츠를 꾸준히 확대하고 있다”며 “앞으로도 ‘강동 미래온’으로 신뢰도 높은 학습·진학 정보를 제공해 학생들의 학습과 진로 설계를 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자