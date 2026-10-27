김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장, 이민사회국 조직개편에 대한 현장 목소리 청취

세줄 요약 이민사회국 축소·통폐합 우려 제기

이주민 행정 공백과 지원 위축 지적

도의회, 현장 의견 반영 대안 모색

이미지 확대 ▲김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장(안쪽 줄 왼쪽 세 번째)을 비롯한 소속 위원들이 26일 위원회 소회의실에서 이주민 지원 단체 관계자들과 이민사회국 조직개편 관련 정책 정담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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최근 입법예고된 경기도 조직개편안에 따라 이민사회국의 축소·통폐합이 추진되는 가운데, 이주민 행정 공백과 지원 위축을 우려하는 현장 단체들의 의견을 수렴하기 위한 자리가 마련됐다.경기도의회 여성가족평생교육위원회 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)은 26일 위원회 소회의실에서 ‘경기도 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안’의 이민사회국 개편과 관련해 현장 의견을 청취하는 정책 정담회를 개최했다.이날 정담회에는 김용성 위원장을 비롯해 신미숙 부위원장, 김종배 의원, 황수영 의원, 성기황 의원 등 여성가족평생교육위원회 소속 위원들이 참석했다. 아울러 이민사회통합지원센터, 경기도외국인복지센터장협의회, 이주여성상담센터, 경기도가족센터협회 대표 및 관계 부서 공무원들이 함께 자리해 의견을 나눴다.회의에서는 민선 8기 출범 이후 신설된 이민사회국을 성평등가족국 내 일부 업무로 축소·통폐합하려는 경기도의 조직개편안을 두고, 이주민 행정 공백과 지원기관의 역할 위축을 우려하며 개편안의 전면 수정과 국 단위 조직 존치를 요청하는 현장 의견이 이어졌다.참석한 단체 대표들은 이민정책이 고용과 주거, 교육 등 다방면에 걸쳐 있는 만큼 체계적이고 종합적인 행정 지원이 뒷받침돼야 한다는 점을 짚었다. 이와 함께 일선 현장의 애로사항을 전달하며 이주민 지원 체계가 후퇴하거나 흔들려서는 안 된다고 건의했다.이에 김용성 위원장은 “도내 84만 이주민은 이미 지역 경제와 공동체를 지탱하는 핵심 구성원”이라며 “현장에서 직접 발로 뛰며 체감하시는 지원 단체들의 깊은 고심과 정책적 제언에 공감한다”고 말했다.이어 김 위원장은 “현재 도에서 추진 중인 조직개편 사안과 관련해 현장에서 느끼는 우려를 무겁게 받아들인다”며 “도의회 차원에서 집행부와 소통하여 현장의 목소리가 충분히 반영된 실효성 있는 대안을 마련하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터