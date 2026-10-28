소나무재선충병 전국 확산… “국가 주도 방제체계 전환을”

경남도, 사회재난 포함 정부 건의

시도지사협의회 안건으로 속도전

항공 방제 등 대응책 마련 분주

세줄 요약 소나무재선충병 전국 확산, 피해목 급증

경남도, 사회재난 지정과 국가 주도 방제 촉구

치료제 개발·산주 보상 제도화 요구

2026-10-28 18면

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전국적으로 소나무재선충병 피해가 확산하는 가운데 경남도가 ‘사회재난 지정과 국가 주도 방제체계 구축’을 정부와 국회에 촉구하고 나섰다. 경남·경북이 큰 피해를 보고 있는 데다가 경기 가평, 충남 서해안 등으로도 피해가 번지면서 국가 차원의 방제 전략과 재정 지원이 필요하다는 판단에서다.경남도는 27일 재선충병을 재난·안전관리 기본법상 사회재난에 포함하고 국가 주도의 범정부 방제체계를 구축하는 한편 치료제 개발을 위한 연구개발 투자 확대와 사유림 산주 손실보상 제도화를 촉구하는 대정부 건의를 했다.산림청에 따르면 지난해 6월부터 올 5월까지 전국 소나무재선충병 피해목은 177만 2985그루로 전년(148만 6338그루)보다 19.3% 늘었다. 2022년(37만 8079그루)과 비교하면 피해 규모가 4.7배 커졌다.올해 피해 대부분은 경북(79만여 그루)·경남(31만여 그루)에 집중됐지만 타 지역 확산세도 가파르다. 경기에서는 가평군 피해가 특히 크다. 가평의 피해 고사목은 3만 7458그루로, 경기 전체의 36%를 차지했다. 지난해에는 7만 2507그루의 피해가 발생, 2021년과 비교해 15.8배 증가했다. 충남에서는 피해목이 약 14만 그루로 1년 전보다 26배 넘게 급증했다. 태안·보령·청양·서천 등 서해안 4개 시군에 피해의 92%가 집중됐다.각 지방자치단체는 대응책 마련에 한창이다. 경기도는 소구역 모두 베기 등 지역별 맞춤 방제를 시행하고 광역 방제전략을 짜 확산 방지선과 보존 가치가 큰 소나무류 보호 방안 등을 마련한다. 30억원을 들여 미이용 산림자원화센터 조성도 추진한다. 충남은 피해목을 제재목·바이오매스 연료 등으로 활용하는 ‘산업화 방제’로 산주의 참여를 유도하고 있다. 경북은 2021년 중단한 항공방제의 필요성을 강조하며 포항 비학산 시유림 80㏊에서 유인 항공 시범 방제를 진행 중이다.수종 전환 방제, 청정지역 전환 등을 추진 중인 경남은 대정부 건의 내용을 전국시도지사협의회 안건으로도 올려 국가 주도 방제체계 전환에 속도를 낸다는 방침이다. 박완수 경남지사는 “지금 막아내지 못하면 회복 불가능한 재앙을 맞이하게 될 것”이라며 “정부·국회는 소나무재선충병 확산의 심각성을 엄중히 인식하고 실효성 있는 대책을 조속히 추진해 주길 바란다”고 강조했다.창원 이창언·수원 안승순·안동 김상화 기자