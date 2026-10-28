고흥, 주택 3곳 중 1곳 태양광 보급 ‘도전’

2030년까지 9000동… 전기료↓
27일 고흥군에 따르면 올해부터 추진 중인 ‘3033 사업’은 2030년까지 관내 전체 단독주택 2만 7000동의 33%에 이르는 9000동에 태양광 설비를 보급하는 내용이다. 단독주택 3곳 중 1곳에 태양광 설비를 갖추는 것이 목표다. 군은 재생에너지 융복합 지원사업과 주택지원사업을 유기적으로 연계해 보급 속도를 높이고 있다. 지난달 기준 고흥군의 태양광 설치 가구는 6259가구다. 관내 단독주택 2만 7000동의 23% 수준이다.
군은 올해 융복합 지원사업을 통해 도양읍·금산면·도덕면·봉래면·동일면 등 5개 읍면 371곳에서 태양광을 설치하고 있다. 42억 9800만원을 들여 태양광 276곳, 태양열 70곳, 지열 25곳 등을 지원한다. 주택지원사업을 통해서는 단독주택 100가구에 4억 7600만원을 투입해 태양광 등 재생에너지 설비 설치비를 지원하고 있다. 또 군은 지난 6월 2027년 신재생에너지 융복합지원 공모사업에 8개 읍면 407곳을 신청해 다음 달 최종 선정을 앞두고 있다.
고흥 최종필 기자
2026-10-28 18면
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