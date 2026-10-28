이미지 확대 말은 달라도 맛은 통한다 한국·일본·인도네시아 학생들이 27일 서울 강북구 번동초등학교 6학년 교실에서 실시간 국제 공동 수업을 하고 있다. 학생들은 서로의 음식 문화를 발표하는 시간을 가졌다.

뉴시스

2026-10-28 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국·일본·인도네시아 학생들이 27일 서울 강북구 번동초등학교 6학년 교실에서 실시간 국제 공동 수업을 하고 있다. 학생들은 서로의 음식 문화를 발표하는 시간을 가졌다.뉴시스