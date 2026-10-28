서울Pn 지방자치 교육＆라이프 말은 달라도 맛은 통한다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/edulife_local/2026/10/28/20261028018009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-28 00:42 입력 2026-10-28 00:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 말은 달라도 맛은 통한다 한국·일본·인도네시아 학생들이 27일 서울 강북구 번동초등학교 6학년 교실에서 실시간 국제 공동 수업을 하고 있다. 학생들은 서로의 음식 문화를 발표하는 시간을 가졌다. 뉴시스 한국·일본·인도네시아 학생들이 27일 서울 강북구 번동초등학교 6학년 교실에서 실시간 국제 공동 수업을 하고 있다. 학생들은 서로의 음식 문화를 발표하는 시간을 가졌다.뉴시스 2026-10-28 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지