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말은 달라도 맛은 통한다

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수정 2026-10-28 00:42
입력 2026-10-28 00:42
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말은 달라도 맛은 통한다
말은 달라도 맛은 통한다 한국·일본·인도네시아 학생들이 27일 서울 강북구 번동초등학교 6학년 교실에서 실시간 국제 공동 수업을 하고 있다. 학생들은 서로의 음식 문화를 발표하는 시간을 가졌다.
뉴시스


한국·일본·인도네시아 학생들이 27일 서울 강북구 번동초등학교 6학년 교실에서 실시간 국제 공동 수업을 하고 있다. 학생들은 서로의 음식 문화를 발표하는 시간을 가졌다.

뉴시스
2026-10-28 18면
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