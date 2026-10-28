울진, 울릉·독도 수호 정신 기린다

31일 수토문화제 개최

이미지 확대 지난해 수토문화제 출정 행렬.

울진군 제공

세줄 요약 울진군, 31일 대풍헌서 수토문화제 개최

수토사 출정 행렬·고유제 재현 예정

울릉도·독도 수호 정신과 역사 기림

2026-10-28 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 울진에서 울릉도와 독도 수호를 위해 파견됐던 조선시대 수토사의 모습이 재현된다.울진군은 오는 31일 기성면 대풍헌 일원에서 수토사의 역사와 정신을 기리는 ‘2026 수토문화제’를 개최한다고 27일 밝혔다. 수토사는 조선시대 당시 거주가 허락되지 않은 울릉도·독도에 숨어 살던 주민을 육지로 데리고 돌아오거나 벌목·어로 행위를 하는 일본인을 토벌했던 관리와 수군이다. 조선 조정이 울릉도·독도를 영토로서 지속적으로 관리·지배했음을 입증하는 직책이기도 하다.주요 프로그램인 ‘수토사 출정 행렬’에서는 수군 복장을 갖춰 수토문화쉼터에서 대풍헌까지 행진해 당시 출정 모습을 재현한다. 지역 주민도 행렬에 참여해 역사적 의미를 되새기며 공동체 화합을 다질 예정이다.수토사들이 출정에 앞서 임무의 의미를 되새기며 무사 귀환을 기원했던 전통 의식인 ‘수토 고유제’도 봉행할 예정이다.황이주 군수는 “울진은 조선시대 수토사의 역사와 호국 정신을 살펴볼 수 있는 곳”이라며 “수토문화제를 지역 대표 문화 축제로 육성해 역사적 의미를 널리 알리고 지역 주민과 관광객의 참여를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.울진 김형엽 기자