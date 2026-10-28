교황 방문 기대감… 호남 천주교 태어난 완주 ‘초남이 성지’ 뜬다

내년 서울 세계청년대회 앞두고 전북 ‘순교 영성 본산’ 시선 집중

이미지 확대 전북 완주 ‘초남이 성지’의 복자 유항검 생가 터. 생가가 있던 자리는 유항검이 파가저택형(죄인의 집을 허물고 터를 파내 연못으로 만드는 형벌)을 받으면서 방죽으로 변했다.

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이미지 확대 유항검 생가의 연못에 들어선 예수 십자가.

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이미지 확대 초남이 성지의 교리당.

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이미지 확대 조선 최초 천주교 교리당 기념비.

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이미지 확대 초남이 성지에 건립 중인 순교자 기념성당 조감도.

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세줄 요약 호남 천주교 발상지 초남이 성지 재조명

유항검 가족의 순교와 신앙 전파 거점

기념성당 12월 완공, 순례지 도약 기대

2026-10-28 22면

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초남이 성지는 ‘호남의 사도’ 복자 유항검(아우구스티노·1756~1801)과 가족이 복음을 몸소 실천하다 순교로 신앙을 증명한 ‘순교 영성’의 본산이다. 유항검의 생가터가 자리한 곳으로 호남 천주교 신앙이 전파되고 초기 신앙 공동체가 형성된 발상지다. 한국 천주교사에서 매우 상징적인 의미를 지니는 곳으로 1980년대 중반 천주교 전주교구에 의해 성지로 지정·조성됐다.초남이 성지는 ▲유항검의 생가터 ▲조선 천주교 최초 교리당 ▲한국 천주교회 최초의 동정 부부 ▲한국 천주교 최초의 순교자 유해가 발견된 남계리 유적으로 구성된다. 교리당 인근에는 순교자들을 기리기 위한 기념성당도 건립 중이다. 오는 12월 완공될 예정이다.조선 후기 호남의 대지주 유항검은 신학문을 하는 이들과 접촉을 통해 천주학에 눈을 뜨게 됐다. 1784년 서울 명례방에서 이승훈에게 세례를 받았다. 그는 고향인 초남이로 돌아와 가족과 주변 사람들에게 호남 최초로 복음을 전파하고 직접 세례를 베풀며 전라도 교회의 기틀을 다졌다. 신분을 초월해 재산을 나누고 형제애를 실천했다.특히, 외부 선교사의 일방적인 포교가 아니라, 유항검이라는 평신도가 자신의 생활 터전을 바탕으로 신앙을 전파했다는 점이 대한민국 천주교 역사에서 깊은 뿌리와 상징성을 지닌 것으로 평가된다.실제로 유항검의 생가는 단순한 개인 가옥을 넘어 초기 천주교 공동체의 핵심 거점 역할을 했다. 1795년 유항검의 초대를 받은 중국인 주문모(야고보) 신부는 초남이에 일주일간 머물며 호남 지역 최초로 미사와 고해성사를 집전했다.유항검이 세례를 받고 초남이에 내려와 지은 교리당은 박해 시대에 신앙 전습의 장이었다. 신자들이 머물며 천주교 교리를 공부하고, 토론하는 공간으로 자리 잡았다. 그는 이곳에서 주변 사람들에게 숙식을 제공하며 직접 교리를 가르치고 세례를 베풀었다. 교리당은 단순한 예배 장소가 아니라 학습과 교류, 숙식이 이루어진 공동체 거점 기능을 했다. 나아가 전주·김제·금구·영광 등으로 신앙이 전파되는 출발점이 됐다.세계 교회에서도 유례를 찾기 힘든 ‘동정 부부’라는 형태의 삶도 초남이 성지의 영성적 가치를 높여준다. 유항검의 장남 유중철(요한)은 주문모 신부가 초남이에 머무는 기간에 첫 영성체를 한 후 부친의 허락을 받고 평생 동정(童貞)으로 살기로 서원했다. 그 무렵 서울에 사는 전주 이씨 경녕군의 후손인 이순이(루갈다)도 동정을 맹세, 주 신부의 주선으로 전대미문의 동정 서약이 거행됐다. 이들이 바로 한국 천주교회 최초의 동정 부부다. 이들은 부부의 연을 맺었으나 순교할 때까지 4년간 초남이에서 그 삶을 실천했다. 이들의 삶은 가톨릭 교회 역사상 매우 독보적으로 평가받고 있다. 절제와 순결한 사랑의 결정체로 기려진다.1801년 신유박해의 회오리는 초남이를 초토화했다. 사학의 괴수로 낙인찍힌 유항검은 전라도에서 가장 먼저 붙잡혀 혹독한 고문을 당했다. 외국인 신부의 입국을 도와 내통했고 사교를 믿었을 뿐 아니라 청나라에 청원서를 냈다는 죄목으로 대역부도의 죄가 적용됐다. 그는 10월 24일 ‘대박청래운동’(大舶請來運動·서양 신부 영입 및 주문모 신부 보필 등)을 주도했다는 이유로 동생 유관검(세례명 불명), 윤지헌(프란치스코)과 함께 전주 풍남문 밖(현 전동성당 터)에서 능지처참형으로 순교했다. 그의 생가는 중죄인의 집을 헐어버리고 물을 대어 못을 만드는 파가저택(破家潴澤)형을 받았고 만석군이었던 재산은 몰수당했다.초남이 일가에서는 유항검을 비롯해 7명의 가족이 신유박해 때 순교했다. 큰아들 유중철과 작은아들 유문석이 같은 해 11월 14일 전주옥에서 교수형으로 순교했다. 1802년 1월 31일에는 유항검의 아내 신희, 제수 이육희, 며느리 이순이, 조카 유중성이 전주 숲정이에서 참수치명했다.유항검 가족들의 시신은 신앙공동체가 거두어 백사발에 각각 이름을 적어 넣고 인근 바우배기에 안장했다.유항검 일가의 순교는 100여년이 지난 뒤 숭고한 믿음의 유산으로 거듭났다. 그가 처형된 순교 터에는 전동성당이 건립됐다. 건축공사는 1908년 착공해 1914년 완공했다.초대 주임사제 보두네 신부는 1914년 3월 사순절에 유항검 일가 7위의 유해를 바우배기에서 성당으로 옮겨 안치했다. 같은 해 4월 19일 전주 동편 승암산으로 이장, 안식처로 삼고 치명자산이라고 부르며 성지의 기틀을 마련했다. 치명(致命)이란 말은 주역의 곤괘에 나오는 ‘치명수지’(목숨을 다해서 뜻을 이룸)라는 말에서 유래했다. 천주교 박해로 순교한 가톨릭 신자들에 대한 공경의 의미를 담고 있다.치명자산은 산 정상의 순교자 합장묘, 산상성당, 십자가의 길, 세계평화의 전당 등을 갖추며 기도와 묵상의 장소로 탈바꿈했다. 1949년 전동성당 신자들이 십자가비를 세웠고 1994년 해발 300m 산 정상에 산상 기념 성당이 건립됐다. 성지 주변에는 예수의 수난과 죽음을 묵상하며 기도하는 골고타 십자가의 길이 조성되었다. 유항검, 유중철, 이순이 등 5위의 순교자는 2014년 프란치스코 교황 방한 당시 복자 품위에 올려져 한국 천주교회는 물론 전 세계 신자들이 찾는 대표적인 순례 공간으로 자리 잡았다.성지 일대는 순례 환경을 개선하고 종교·문화 복합 공간을 조성하기 위해 평화의 전당이 건립됐다. 2021년 10월 정식 개관했다. 주요 시설은 대형 컨벤션홀(유항검홀), 갤러리(보두네홀), 세미나실, 카페 및 식당 등이 마련되어 있다. 치명자산은 학술적, 역사적 가치를 인정받아 1984년 10월 전북도 지방 기념물 제68호로 지정됐다.전주 임송학 기자