추미애, “반도체 방류수 수질 개선” 촉구…삼전닉스에 세 번째 ‘행정지도’

세줄 요약 반도체 방류수 수질 개선 요구, 세 번째 행정지도

염소이온·황산이온 저감 위한 자체 기준 마련 촉구

하천·농업용수 영향 최소화 위한 선제 대응 주문

이미지 확대 용인 SK하이닉스 방류수가 유입될 예정인 안성 고삼저수지

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추미애 경기도지사가 삼성전자와 SK하이닉스에 반도체 공장 방류수의 염소이온과 황산이온 농도를 낮추기 위한 자체 관리기준과 저감대책을 마련하도록 행정지도했다.경기도는 28일 두 기업에 이런 내용을 담은 세 번째 행정지도 공문을 발송했다고 밝혔다.지난 7월과 8월 반도체 공정수 재이용률을 높이고 폐수 방류량을 줄이도록 한 두 차례 권고에 이은 것으로, 방류수 수질 관리까지 내용을 확대했다.도는 공문을 통해 정부의 허가배출기준이 마련되기 전까지 염소화합물(염소이온 포함)과 황 및 그 화합물(황산이온 포함)에 대한 자체 관리기준을 설정하고, 농도를 낮추기 위한 방안 마련을 권고했다.추 지사는 27일 용인 반도체클러스터 등 반도체 산업 관련 현안 회의를 열고, 반도체 사업장에서 발생하는 방류수가 주변 하천과 농업용수에 미치는 영향을 최소화하기 위한 선제적 수질 관리를 주문했다.앞서 7일에는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “반도체 산단 폐수, 수량뿐만 아니라 수질 관리가 절대 필요합니다”라며 수질 관리를 위한 행정지도를 예고한 바 있다.이번 조치는 경기도보건환경연구원이 실시한 수질조사 결과에 따른 것이다. 경기도보건환경연구원은 추 지사 지시로 용인 SK하이닉스 반도체 공장 가동에 따른 수질 영향을 사전에 살펴보기 위해 지난 8월 26일과 9월 2일, 3일 세 차례에 걸쳐 이천 SK하이닉스 방류수가 유입되는 죽당천 수질을 조사했다.조사 결과, 방류구 하류 0.4km 지점의 염소이온 평균 농도는 731mg/L, 황산이온은 1,561mg/L로 유엔식량농업기구(FAO)가 제시한 농업용수 관련 권고 수준(염소이온 355mg, 황산이온 960mg/L )을 크게 웃돌았다. 염소이온과 황산이온은 농도가 높아지면 작물 생육 등에 영향을 미칠 가능성이 있지만, 현재 국내에는 염소이온과 황산이온에 대한 별도의 하천 수질기준이 없다.도는 용인 SK하이닉스 방류수가 유입될 예정인 안성 고삼저수지가 농업용 저수지로 이용되고 있어 선제적인 수질 관리가 필요하다고 보고, 지난 8월 기후에너지환경부에 용인 SK하이닉스 사업장의 염소화합물과 황 및 그 화합물에 대한 허가배출기준을 마련줄 것을 건의했다.안승순 기자