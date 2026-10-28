월드비전 난방비 전달식서 감사 전한 정창수 강북구청장

이미지 확대 정창수(오른쪽) 강북구청장이 27일 강북구청 구청장실에서 월드비전 겨울나기 특화사업 ‘난방온’ 난방비 전달식을 진행한 뒤 월드비전 서울 동부사업본부장과 기념촬영을 하고 있다.

강북구 제공

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정창수 서울 강북구청장은 27일 월드비전 겨울나기 특화사업 ‘난방온’ 난방비 전달식에서 지역 내 취약계층 아동을 위한 따뜻한 나눔에 감사의 뜻을 전했다고 28일 구가 밝혔다.강북구청 구청장실에서 진행한 전달식에서 월드비전은 강북구 취약계층 아동의 따뜻한 겨울나기를 위해 후원금 1000만 원을 지원하기로 했다.후원금은 월드비전의 겨울나기 특화사업 ‘난방온’의 일환으로 마련됐으며, 오는 11월부터 12월까지 난방 지원이 필요한 취약계층 아동 50명에게 난방용품 구입비 등을 지원하는 데 사용될 예정이다.정창수 구청장은 “겨울철 취약계층 아동들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 월드비전에 감사드린다”며 “앞으로도 아이들이 추위 걱정 없이 건강하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.박재홍 기자