울산시, ‘부울경 초광역 경제동맹 에너지포럼’ 개최

분산에너지 상생발전 모색

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세줄 요약 부울경 초광역 경제동맹 에너지포럼 울산 개최

분산에너지 정책 현황 공유와 협력 방안 논의

울산·부산·경남 상생발전 과제 집중 토론

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울산시는 29일 오후 울산전시컨벤션센터(UECO) 3층 컨벤션홀에서 부산·울산·경남 에너지 분야 관계자와 전문가 등 100여명이 참석한 가운데 ‘부울경 초광역 경제동맹 에너지포럼’을 개최한다고 밝혔다.이번 포럼은 부울경 초광역 경제동맹의 협력 기반을 바탕으로 각 지역별 분산에너지 정책 추진 현황을 공유하고, 분산에너지 활성화 및 3개 시도의 상생발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.행사는 개회식을 시작으로 1부 주제발표와 2부 패널토론 순으로 진행된다. 1부 주제발표 세션에서는 국가 분산에너지 정책 및 제도 추진방향, 울산 분산에너지 특화지역 발전 전략, 부산 분산에너지 특화지역 추진 현황, 경남 분산에너지 신사업 추진 현황, 분산특구 사업 추진 현황 및 확대 계획 등 지역별 핵심 현안이 폭넓게 다뤄진다.이어지는 2부 패널토론에서는 주제발표 연사들이 직접 참여해 동남권 분산에너지 정책 간 연계와 협력 방향을 짚어보고, 실질적인 활성화 과제에 대해 심도 있는 논의를 펼칠 계획이다.울산시 관계자는 “이번 포럼은 부울경 초광역 경제동맹의 역할과 성과를 에너지 분야에서 구체화하는 뜻깊은 자리”라며, “앞으로도 울산시는 부울경 경제동맹의 한 축으로서 초광역 협력의 성과를 더욱 확대하고, 에너지 분야의 연계와 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 강조했다.한편, ‘부울경 초광역 경제동맹 에너지포럼’은 부울경 초광역 발전계획 시행의 일환으로 기획됐다. 2024년 부산을 시작으로 2025년 경남을 거쳐 올해 울산에서 순회 개최되며, 매년 주요 에너지 현안을 중심으로 관계 기관과 전문가 간 협력 기반을 넓히는 핵심 교류의 장으로 자리매김하고 있다.울산 조원일 기자