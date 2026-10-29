장경임 경기도의원 “광주 IB 교육, 초·중학교 배움이 고등학교까지 이어져야”

세줄 요약 광주 IB 교육의 초·중·고 연계 공백 점검

고교 DP 부재로 진학 뒤 교육 단절 우려

교원·통학·진로 연계 대책 종합 검토

이미지 확대 ▲장경임 경기도의원(왼쪽)이 28일 경기 IB 교육 학부모연대 관계자들과 간담회를 갖고 광주지역 고교 과정 연계 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 장경임 의원(더불어민주당, 비례)이 28일 경기 IB 교육 학부모연대와 간담회를 열어 광주지역 국제바칼로레아(IB) 교육의 학교급 간 연계 실태를 점검하고, 고등학교 단계의 교육 공백을 해소하기 위한 대책을 논의했다.이번 간담회는 초·중학교에서 시작된 IB 교육이 고등학교 진학 과정에서 단절되는 현장의 어려움을 청취하고 실질적인 연계 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 학부모연대가 제시한 자료에 따르면 현재 광주지역에는 IB 초등과정(PYP) 월드스쿨인 만선초등학교와 중등과정(MYP) 월드스쿨인 매양중학교가 운영 중이나, 고등과정(DP)을 이수할 수 있는 월드스쿨은 부재한 실정이다.이날 참석한 학부모들은 질문과 탐구, 토론 중심인 IB 수업의 교육적 효과에 공감하면서도 상급학교 진학 시 동일한 교육과정을 이어갈 기반이 부족하다는 점에 우려를 표했다. 아울러 단순한 교육과정 선택 문제를 넘어 학생들의 통학 여건과 진로·대입 연계까지 아우르는 종합적인 대책 마련을 건의했다.장경임 의원은 “초등학교와 중학교에서 쌓아온 탐구 중심의 학습 경험이 고등학교 진학을 앞두고 단절된다면 학생과 학부모의 아쉬움이 클 수밖에 없다”라며 “IB 교육의 확대가 개별 학교의 인증에 머물지 않고, 학생의 성장 과정에 따라 이어질 수 있도록 학교급 간 연계를 살펴야 한다”라고 강조했다.또한 장 의원은 “지역에 연계 가능한 고등학교가 없어 학생들이 교육과정 선택에 제약을 받는 문제를 세심하게 들여다볼 필요가 있다”라고 지적하며 “고교 IB 과정 도입 가능성과 함께 교원 확보, 교육과정 운영 여건, 통학 및 진학 지원 등을 종합적으로 검토해야 한다”라고 밝혔다.장 의원은 간담회에서 수렴한 건의 사항을 토대로 경기도교육청 및 광주하남교육지원청과 협력해 지역 내 고교 단계의 IB 교육 기반 구축과 연계 방안을 협의해 나갈 계획이다. 이 과정에서 학생과 학부모의 수요를 비롯해 일선 학교 현장의 의견이 정책 검토 과정에 반영되도록 지속해서 점검할 방침이다.끝으로 장 의원은 “학생들이 살고 있는 지역에서도 원하는 배움을 이어갈 수 있도록 교육의 연속성과 선택권을 함께 보장해야 한다”라며 “오늘 간담회에서 나온 현장의 목소리가 구체적인 지원 방안으로 이어질 수 있도록 의회 차원에서 챙기겠다”라고 덧붙였다.양승현 리포터