태화강 물고기 떼죽음 미스터리…환경단체 “오염물질” vs 울산시 “수온 저하”

세줄 요약 태화강 하류서 물고기 수백 마리 집단 폐사 발견

환경단체, 하천 오염물질 유입 가능성 제기

울산시, 급격한 수온 저하로 인한 폐사 추정

이미지 확대 울산 남구 태화강 하류 일대 가장자리 수풀 더미에 떼죽음을 당한 어린 물고기들이 무더기로 떠밀려와 있다. 울산환경운동연합 제공

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울산 태화강 하류 일대에서 수백 마리의 죽은 물고기가 무더기로 발견돼 지자체가 조사에 나섰다.29일 울산시와 울산환경운동연합에 따르면, 전날인 28일 오후 남구 삼산동 명촌교 주변에서 물고기 집단 폐사 신고가 처음 접수됐으며 이날 오전 번영교 하류 일대까지 광범위하게 폐사체가 확인됐다.폐사체는 모두 10~15㎝ 크기로, 울산시는 이를 동종의 어린 청어로 추정하고 있다.이들은 번영교 상류 약 150m 지점부터 명촌교 아래까지 약 3㎞ 구간에 걸쳐 분포했다.환경단체는 전체 폐사 규모가 500마리 이상일 것으로 추정하고 있다. 폐사 원인을 두고 환경단체와 지자체는 엇갈린 시각을 보이고 있다. 울산환경운동연합 측은 “하천으로 오염물질이 유입됐을 가능성이 있다”며 폐사체와 하천수에 대한 정확한 검사를 촉구했다.반면 울산시는 급격한 수온 변화를 유력한 원인으로 보고 있다. 가까운 바다와 강 하구에 서식하는 어린 청어 떼가 하천으로 들어왔다가 최근 뚝 떨어진 수온을 견디지 못하고 폐사했을 가능성이 크다는 것이다.울산시 관계자는 “현장 확인 당시 별다른 악취나 오염 의심 정황, 기름띠 등은 눈에 띄지 않았다”고 밝혔다.현재 관할 구청인 울산 남구청은 현장에 인력을 투입해 물고기 폐사체를 수거하고 있다.울산시는 정확한 폐사 원인을 밝히기 위해 채취한 시료를 울산보건환경연구원에 보내 정밀 분석을 의뢰한 상태다.울산 조원일 기자