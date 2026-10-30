지능형교통체계(ITS) 도시 수원, 내비게이션으로 실시간 교통신호 정보 제공

세줄 요약 실시간 신호정보, 내비게이션 연동 확대

수원시, 교차로 70곳 추가 구축해 90곳 운영

급가속·급감속 57.1% 감소, 안전운전 효과

이미지 확대 실시간 교통신호 정보제공 시스템 신호정보가 제공되는 내비게이션 앱 화면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지능형교통체계(ITS) 도시 수원특례시(시장 이재준)가 내비게이션으로 운전자에게 실시간 교통신호 정보를 제공하는 시스템을 70곳에 추가로 구축했다.실시간 교통신호 정보제공 시스템은 교통신호 정보를 실시간으로 도로교통공단에 전송하고, 공단은 수집한 신호정보를 티맵·네이버지도·카카오내비 등 민간 내비게이션 앱으로 운전자에게 제공한다.운전자가 내비게이션으로 교차로의 실시간 교통신호 잔여 시간 정보를 확인할 수 있어 과속, 꼬리물기 등을 예방할 수 있다.앞서 시는 ‘수원시 지능형교통체계(ITS) 구축사업’의 하나로 2024년 10월 한국도로교통공단, 민간 내비게이션 업체와 업무협약을 체결했다.지난해 4월부터 광교 일원 20개 교차로에서 실시간 교통신호 정보 제공 시범 서비스를 시작했고, 올해 10월 권선로·경수대로·효원로·팔달로 등 주요 도로의 교차로 70개소에 시스템을 추가로 구축했다.내비게이션 앱에서 목적지를 설정하면 실시간 교통신호 정보제공 시스템이 구축된 교차로에서 교통신호 잔여 시간 정보를 확인할 수 있다.2025년 서비스 제공 전·후 평가 결과, 급가속·급감속이 57.1% 감소하는 등 실시간 교통신호 정보 제공 시스템이 안전 운전에 도움이 되는 거승로 나타났다.수원시는 주요 간선도로를 기준으로 우선순위를 설정해 확대할 계획이다.안승순 기자