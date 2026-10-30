‘재정난’ 대전시 내년 국비 확보 ‘사활’, 국회 캠프 가동

시 국비팀 서울 상주, 현안 사업 반영 ‘총력’

이미지 확대 대전시청 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 재정난 속 국비 확보 위해 국회 캠프 가동

상임위·예결위 대응, 증액 현안 사업 총력

목표액 5조406억원, 정치권 공조 추진

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‘재정난’이 심각한 대전시가 내년도 국비 확보에 사활을 걸고 나섰다.대전시는 30일 정부 예산안 심사를 앞두고 국비 확보를 위해 국비팀이 참여한 국회 캠프를 11월부터 운영한다고 밝혔다.국회 캠프는 상임위와 예결위 심사에 대응한다. 또 정부 예산 사업뿐 아니라 빠진 현안 사업과 일부 반영된 사업에 대해서도 심사 과정에서 증액될 수 있도록 총력을 기울일 계획이다.이에 따라 대외협력본부와 국회협력관 주도로 기획처·정치권과 공조해 예산안 심사를 관철할 수 있도록 뒷받침하기로 했다.국회에 건의할 증액 현안 사업은 국가 반도체 종합연구소(5억원)와 온통대전(지역화폐) 연계 생활경제 인공지능(AI) 플랫폼 구축(50억원), 공공 어린이 재활병원 운영비(25억 1000만원), 외삼∼유성 간선급행버스체계(BRT) 연결 호남지선 통과 지하차도(28억 5000만원) 등이다. 이에 더해 충청권 광역철도 1단계 건설(194억원), 혁신 신약 연구개발 가속화 플랫폼(14억원), 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 구축(51억원), 법동 소류지 통과 박스 연결도로 개설(14억 4000만원) 등도 요구하고 있다.박연병 대전시 행정부시장은 “엄중한 지방재정 여건 속에서 지자체 간 국비 확보 경쟁이 치열할 것으로 예상된다”면서 “지역 정치권과 원팀으로 내년도 국비 추가 확보에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.한편 대전시는 내년 국비 확보 목표액을 올해보다 5% 증가한 5조 406억원으로 정하고 세 차례 국비 발굴 사업 보고회를 개최하는 등 국비 확보에 적극적으로 나서고 있다.대전 박승기 기자