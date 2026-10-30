이광희 서울시의원 “지하철역 없는 신월동… 서남선, 더 이상 계획에만 머물러선 안 돼”

11월 2일 ‘서남선(舊 목동선) 조속 추진을 위한 토론회’ 개최

서남권 교통격차 해소 위한 실질적 대책 모색

“서울시, 서남선 사업 추진 속도 높여야”

이미지 확대 이광희 서울시의원

세줄 요약 서남선 조속 추진 토론회 개최 예정

신월동 등 서남권 교통 격차 해소 목표

예타 개선·재원 마련 등 실행안 논의

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서울시의회 교통위원회 이광희 의원(더불어민주당․양천3)은 오는 11월 2일 오전 10시 서울시의회 의원회관 제2대회의실에서 ‘서남선(舊 목동선) 조속 추진을 위한 토론회’를 개최한다.이번 토론회는 제3차 서울시 도시철도망 구축계획안에 담긴 서남선 사업의 주요 과제를 점검하고, 서울 서남권의 교통 격차 해소와 균형발전을 이룰 실효성 있는 정책 대안을 찾고자 마련됐다.서남선은 과거 목동선을 확장 및 재편한 노선으로, 마곡나루역과 가산디지털단지역을 잇는 본선과 서부트럭터미널에서 당산역으로 향하는 지선으로 구성된다. 총연장 20.48km에 16개 정거장 규모로 추진되어, 기존 철도망과의 연계성을 높이고 서남권 주민들의 이동 편의를 크게 증대할 것으로 기대를 모은다.다만, 전신인 목동선이 지난 2024년 예비타당성조사에서 고배를 마신 데 이어 서남선으로 노선 체계가 개편된 만큼, 일부 지역의 정거장 신설 여부와 향후 사업 일정 등을 더욱 면밀하게 살피고 점검해야 하는 시점이다.이날 토론회에서는 장재민 한국도시정책연구소 소장이 ‘서울시 경전철 신속추진 방안(서남선 중심)’을 주제로 발제한다. 장 소장은 도시철도망 구축계획의 추진 현황과 문제점을 분석하고, 제3차 도시철도망 구축계획의 조속한 승인·고시, 예비타당성조사 제도 개선사항 활용, 교통소외지역 접근성 확보 및 사업 재원 마련 방안 등을 제시할 예정이다.이후 이 의원이 직접 좌장을 맡아 서울시의원, 교통 및 철도 분야 전문 가, 서울시 관계 공무원 등이 머리를 맞대는 종합토론이 이어진다. 이번 토론에서는 서남선의 경제성과 사업 타당성을 짚어보는 것은 물론, 교통복지 증진과 지역균형발전 효과를 다각도로 검토하고 사업 지연을 최소화하기 위한 실질적인 실행 방안을 심도 있게 논의할 예정이다.이 의원은 “시민이 어느 지역에 거주하느냐에 따라 교통서비스의 수준이 달라져서는 안 된다”라며 “도시철도의 가치는 경제적 효율성뿐만 아니라 시민의 이동권과 교통복지, 지역균형발전이라는 공공적 관점에서도 함께 평가되어야 한다”라고 밝힐 예정이다.이어 “제3차 서울시 도시철도망 구축계획안에 서남선이 반영되면서 사업 추진의 새로운 계기가 마련됐지만, 이제는 계획에 반영됐다는 사실에 만족할 때가 아니다”라며 “서남선이 더 이상 계획에만 머무르지 않고 실질적인 사업 추진으로 이어질 수 있도록 구체적인 실행 방안을 마련해야 한다”라고 강조할 예정이다.이광희 의원은 “서울시가 서남선 사업을 적극적으로 추진할 수 있도록 필요한 정책적·제도적 지원과 협력을 아끼지 않겠다”라며 “사업 추진 과정에서 불필요한 지연이나 소극적인 행정이 발생하지 않도록 추진 상황을 면밀히 점검하고, 서울시가 시민과의 약속을 책임 있게 이행하는지 지속적으로 감시하고 견제하겠다”라고 밝힐 예정이다.류정임 리포터