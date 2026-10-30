서울시의회 더불어민주당 “심도 깊은 감사가 시정을 바꾼다”

행정사무감사 역량 제고, 제3회 더불어서울 민주아카데미 성공리 끝마쳐

이미지 확대 더불어서울 민주아카데미 단체 기념촬영. 서울시의회 제공

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이미지 확대 더불어서울 민주아카데미 교육 현장. 서울시의회 제공

이미지 확대 더불어서울 민주아카데미 교육 현장. 서울시의회 제공

세줄 요약 첫 행정사무감사 앞두고 실전 특강 개최

자료 분석·질의 설계·대응 전략 집중 교육

준비된 감사로 시정 변화 이끌겠다는 다짐

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지방정부의 정책을 엄정히 평가하고 주민 복리 증진의 길을 제시하는 행정사무감사는 지방의회의 가장 강력한 견제 수단이다. 철저한 사전 분석과 깊이 있는 질의야말로 수준 높은 감사의 뼈대다. 이에 제12대 서울시의회 더불어민주당이 첫 행정사무감사를 앞두고 ‘준비된 감사’를 통한 시정 혁신을 다짐했다.서울시의회 더불어민주당(대표의원 이상훈, 강북2·교육부대표 옥동준, 양천4)은 지난 29일 시의회에서 소속 의원들을 대거 초청해 ‘제3회 더불어서울 민주아카데미’를 개최하고, 본격적인 행정사무감사 체제에 돌입했다고 밝혔다.소속 의원들의 행정사무감사 역량을 제고하기 위해 준비된 이번 교육은 ▲자료 분석과 질문 설계 ▲피감기관 대응 전략 등 실전 사례를 중심으로, 국회의정연수원 김동희 강사와 김용석 전 서울시의회 더불어민주당 대표의원이 맡았다.첫 번째 강연에서는 김동희 강사가 연단에 올라 ‘행정사무감사, 자료에서 질문을 설계하다’라는 주제로 강연을 펼쳤다. 방대한 행정 데이터와 자료 속에서 핵심 쟁점을 포착하고, 이를 날카로운 감사 질문으로 구체화하는 실전 노하우를 담은 강의로 참석 의원들의 큰 호응을 얻었다.두 번째 순서에서는 김용석 전 대표의원이 ‘행정사무감사 대응전략’을 주제로 강연을 이어갔다. 김 전 대표의원은 다년간의 의정활동 경험을 바탕으로 피감기관을 상대로 한 효과적인 질의 요령과 현장 대응 전략을 심도 있게 다루며 의원들의 실무 감각을 한층 끌어올렸다.이상훈 대표의원은 “12대 첫 행정사무감사를 앞두고 막막함이나 부담감을 느낄 수 있는 초선의원님들에게 이번 실무 특강이 막막함을 해소하고 큰 자신감을 얻는 실질적인 계기가 되길 바란다”는 기대를 전했다. 더불어 “준비된 감사로 시민이 체감하는 시정변화를 이끌어낼 것”이라며 제12대 서울시의회의 첫 행정사무감사에 임하는 민주당의 책임감도 다시 한번 강조했다.강연을 준비한 옥동준 교육부대표 역시 “행정사무감사 대비 특강이 의원님들의 현장감 있는 의정활동에 실질적인 도움이 되기를 바란다”라며 “더불어서울 민주아카데미가 의원들의 정책 역량을 끌어올리는 든든한 디딤돌이 될 수 있도록 앞으로도 실효성 높은 맞춤형 프로그램을 지속적으로 기획하고 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.이와 함께 제12대 서울시의회 더불어민주당은 소속 의원들의 탄탄한 정책 역량과 전문성 함양을 위해 ‘더불어서울 민주아카데미’를 상시 운영 중이다. 지난 7월 지방재정과 도시·주택 정책을 다룬 1·2회 아카데미에 이어, 이번 교육으로 의정 역량 강화를 위한 행보를 이어가고 있다.류정임 리포터