서울시가 뽑은 ‘단풍길 110선’ 걸어보세요

서울시 누리집·스마트서울맵서 확인

이미지 확대 서울 덕수궁길에 단풍이 물들어있다.

서울시 제공

이미지 확대 서울 남산 북측순환로에 단풍이 물들어있다.

서울시 제공

세줄 요약 서울시, 도심 단풍길 110선 공개

가로변·하천변·공원·산책로 4테마 분류

11월 초중순까지 단풍 절정 예상

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전국에 단풍이 물드는 가운데 서울시가 도심에서 즐길 수 있는 ‘서울 단풍길 110’선을 뽑았다고 30일 밝혔다. 북한산 주변부터 시작된 서울의 단풍은 11월 초·중순까지 가장 아름다울 것으로 예상된다.시는 단풍을 더 즐겁게 감상할 수 있도록 가로변·하천변·공원·산책로 등 4가지 테마로 분류했다. 총 167㎞에 이르는 서울 단풍길 110선을 따라 걷다 보면 공원부터 산책로까지 은행나무, 느티나무, 왕벚나무, 메타세쿼이아 등이 만들어 낸 풍경을 볼 수 있다.직장인이 점심시간을 활용해 잠시 걸으며 단풍을 즐기려면 삼청동길, 덕수궁길, 이태원로 등이 좋다. 중랑천 제방길과 우이천변은 물을 따라 풍경을 즐길 수 있다. 서울숲과 하늘공원은 단풍이 아름다운 공원으로 손꼽힌다. 한글비석길, 워커힐로 등도 산책하기 알맞다.매헌시민의숲 단풍길에서는 ‘2026 서울국제정원박람회’가 열려 작가·시민·기업의 참여로 조성된 51개 감성 정원과 울창한 도심 숲이 가을의 경관과 어우러진다. 하늘공원~노을공원 간 2.3㎞ 산책로가 있는 월드컵공원 메타세쿼이아길은 붉은 단풍 터널과 경사가 완만한 데크길로 누구나 걷는 데 큰 불편 없이 가을 정취를 누릴 수 있다. 아차산생태공원~워커힐호텔 간 나무 데크길인 워커힐로에서는 길 위를 감싸 안은 단풍 터널이 장관을 이룬다. 안양천 제방길은 붉게 물든 단풍나무 길과 억새·갈대가 빚어내는 수변 풍경이 어우러진다.서울 단풍길 110선은 서울시 누리집과 스마트서울맵에서 확인할 수 있다. 누리집에서는 단풍길을 뽑은 이유와 4가지 주제별·자치구별 정보를 볼 수 있다. 서울맵에서는 지도 위 아이콘을 누르면 단풍길의 위치와 주변 정보를 확인할 수 있다.김영환 시 정원도시국장은 “소중한 이들과 함께 고즈넉한 단풍 산책로를 걸으며 계절의 변화를 느끼고 행복한 추억을 만들어 가시길 기대한다”고 말했다.송현주 기자