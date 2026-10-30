도봉 ESD 국제포럼, ‘순환하는 도시’ 개최

지속가능발전교육(ESD) 국제포럼

20일 구청, 국내외 사례 및 성과 공유

이미지 확대 ‘2026 도봉 지속가능발전교육(ESD) 국제포럼(DEIF 2026)’ 홍보 포스터.

도봉구 제공

세줄 요약 도봉구, 다음달 20일 ESD 국제포럼 개최

순환경제·시민 실천 사례와 교육 성과 공유

학교·대학·지역사회 연계한 지속가능도시 논의

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 다음달 20일 구청 16층 자운봉홀에서 ‘2026 도봉 지속가능발전교육(ESD) 국제포럼(DEIF 2026)’을 개최한다고 30일 밝혔다.앞서 구는 2020년 서울시 자치구 중 유일하게 유엔대학이 지정한 지속가능발전교육 거점도시(RCE, Regional Centre of Expertise on ESD)로 인증받은 바 있다. 이후 초등·중학교와 대학, 지역사회를 연계해 지속가능발전의 필요성과 가치를 알리는 교육은 물론 국제 포럼을 비롯한 여러 국제 교류 및 협력 사업을 추진해 왔다.올해로 3년째를 맞는 이번 국제 포럼의 주제는 ‘우리가 남긴 흔적, 우리가 남길 미래–순환하는 도시를 위한 시민의 ESD 실천과 연대’다. 국내외의 순환경제 사례를 발표하는 1부와 도봉구의 지속가능발전교육 성과를 공유하는 2부로 구성된다.1부는 국제기구 전문가인 아뉴팜 카주리아(Anupam Khajuria) 박사의 ‘우리가 남길 미래: 지속가능발전교육과 순환경제를 통한 도시의 전환’ 기조강연으로 막을 연다. 이어 중국 항저우의 비정부기구 ‘그린 저장(Green Zhejiang)’의 동슈(Dong Shu) 사무총장이 ‘지역에서 시작하는 지속가능한 전환: 항저우의 지속가능발전교육 실천사례’를 발표한다.다음으로는 ‘지구를지키는소소한행동 사회적협동조합’의 장한우리 이사장이 ‘일상에서 시작하는 순환도시: 시민이 만드는 자원순환 실천’을 주제로 진행한다. 마지막으로 임미경 한국이에스지(ESG)교육협회 이사가 좌장을 맡아 순환경제 실현을 위한 지속가능발전교육의 역할과 지역사회 실천 방향을 논의한다.2부에서는 ▲학교에서 시작하다 ▲미래세대가 움직이다 ▲대학과 도시가 함께 실험하다 등 세 가지 주제를 중심으로 구의 초·중학교와 대학, 지역사회가 협력해 추진해 온 성과를 공유한다. 글로벌 청소년 ESD 프로젝트 ‘느루(Neuru)’와 대학생·구민이 함께 지역 카페의 일회용 플라스틱 컵 감축 준비도와 실천 여건을 진단한 ‘도봉 그린카페 지수’ 등 국내외 실천사례를 소개한다.포럼은 지속가능발전과 순환경제에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며 약 100명 규모로 선착순 모집한다. 공식 자료집 등이 제공되고 행사 전 과정에 한국어·영어 동시통역이 지원된다. 참가 신청은 구청 홈페이지(알림/예산→행사모집) 또는 도봉 지속가능발전 홈페이지(알림마당→행사/모집)에서 할 수 있다.김동욱 구청장은 “앞으로도 지역사회와 함께하는 지속가능발전교육을 통해 자원순환 실천을 확산하고 순환경제 실현과 지속가능한 도시 전환을 위한 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.유규상 기자