금종례 경기도의원, 울산 동구청의 경기도서관 방문 환영 및 정책 교류·협력 논의

세줄 요약 울산 동구청 방문단, 경기도서관 운영 실태 벤치마킹

금종례 의원, 도서관·평생교육 정책 교류 환영

지자체 협력 확대와 우수사례 확산 의지 표명

이미지 확대 ▲금종례 경기도의원(가운데)이 30일 경기도서관을 방문한 울산광역시 동구청장 및 관계자들과 도서관 로비에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 금종례 의원(국민의힘, 비례)이 30일 경기도서관을 찾은 울산광역시 동구청장과 교육정책과장 일행을 맞이해 도서관 운영 실태를 공유하고, 향후 교육정책 발전을 이끌어낼 지자체 간 교류·협력 방안을 모색했다.이번 일정은 울산 동구청 방문단이 경기도서관의 전반적인 운영 체계와 공간 배치, 핵심 교육·문화 프로그램 등을 직접 둘러보고 주요 우수사례를 벤치마킹하기 위해 추진됐다.현장에서 경기도서관장은 방문단을 대상으로 도서관 건립 배경과 운영 기조, 주요 시설 및 세부 프로그램 등을 설명한 뒤 내부 공간을 안내했다. 경기도서관 소관 상임위원회 위원인 금종례 의원 역시 일행을 직접 맞이해, 경기도서관이 도민들의 평생학습과 문화 향유를 뒷받침하는 복합문화공간으로 자리매김하고 있다는 점을 소개했다.금종례 의원은 “울산 동구청장(천기옥)님과 교육정책과장님께서 경기도서관을 찾아주신 것을 진심으로 환영한다”며 “이번 방문이 지역 간 도서관 정책과 평생교육 경험을 나누는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”고 말했다.이어 금 의원은 “도서관은 단순히 책을 읽는 공간을 넘어 교육·문화·소통이 이루어지는 생활SOC이자 지역의 미래를 준비하는 핵심 기반”이라며 “경기도의회 차원에서도 경기도서관이 우수한 도서관 정책과 운영모델을 확산하고, 다른 지방자치단체와 지속적으로 교류·협력할 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.아울러 금종례 의원은 “울산 동구와 경기도가 도서관 운영, 평생교육, 주민 대상 문화·교육 프로그램 등 다양한 분야에서 실질적인 협력과 교류를 확대해 나가길 기대한다”며 “오늘 방문을 계기로 양 지역의 우수사례가 서로에게 도움이 될 수 있도록 의회 차원에서도 적극 협력하겠다”고 강조했다.한편 경기도서관은 도민 누구나 열린 마음으로 찾을 수 있는 지식·문화·평생학습의 중심 거점으로서, 지역사회와 호흡하는 다채로운 독서·교육·문화 프로그램을 선보이고 있다.양승현 리포터